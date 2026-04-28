¡Qué locura! París SG vence al Bayern y toma ventaja en las semis

En un espectacular y auténtico festival goleador en el Parque de los Príncipes, el Paris Saint-Germain tomó este martes una ligera ventaja de 5-4 sobre el Bayern Munich en la semifinal de ida de la Liga de Campeones de Europa.
OTRAS NOTICIAS: FIFA aprueba tarjeta roja para futbolistas que se cubran la boca
Al campeón defensor le queda un cierto sabor amargo ya que llegó a ir ganando 5-2, antes de que los tantos finales del francés Dayot Upamecano (65) y del colombiano Luis Díaz (69) reengancharan al monarca alemán a la eliminatoria y le dieran oxígeno para la vuelta de la próxima semana en Múnich.
Antes de esa reacción de los bávaros, los parisinos estaban disfrutando de un gran momento gracias a los dobletes de Khvicha Kvaratskhelia (24 y 56) y Ousmane Dembélé (45+5 de penal y 58) y el tanto de João Neves (33), mientras que el Bayern marcó en la primera mitad por medio de Harry Kane (17 de penal) y Michael Olise (41).
Todavía el vigente campeón de la "Orejona" pudo doblar la ventaja al cierre del partido, pero Mayulu estrelló un balón en el poste que Neuer solo pudo observar.
El primer asalto del pulso entre PSG y Bayern no decepcionó las altas expectativas generadas y tuvo goles, alternativas, emoción y, sobre todo, sabor a gran noche europea de futbol.
El duelo del miércoles 6 de mayo en el Allianz Arena de Múnich dictará por lo tanto sentencia para decidir un boleto a la final del 30 del mismo mes en Budapest, que también buscan Atlético de Madrid y Arsenal, que disputan el miércoles la ida de su semifinal en la capital española.