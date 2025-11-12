Tena: “El empate no nos sirve, vamos por la victoria ante Panamá” (video)

-

A un día del decisivo enfrentamiento entre Guatemala y Panamá, por un lugar en la próxima Copa del Mundo, el técnico Luis Fernando Tena compartió en conferencia de prensa sus impresiones y expectativas de cara al crucial duelo de este jueves 13 de noviembre (8:00 p. m.).

En rueda de prensa desarrollada desde las instalaciones de la Federación Nacional de Futbol, el técnico de la Selección Nacional de Guatemala, Luis Fernando Tena, destacó la importancia del apoyo de los aficionados de cara al duelo de este jueves ante Panamá por las eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

"El apoyo que nos dé la gente será vital, nos apoyan en cualquier estadio. Ellos estarán con nosotros de principio a fin", dijo el estratega, quien pidió a la afición evitar la violencia y apoyar sanamente a la Bicolor.

Un rival complicado

Tena reconoció que el compromiso será exigente y elogió la calidad del cuadro canalero. "El partido será difícil. Panamá es un equipo con mucho orden técnico, el mejor de Concacaf desde hace mucho tiempo", afirmó.

Este será el quinto encuentro del entrenador al mando de la Azul y Blanco frente a Panamá, rival al que aún no ha podido vencer. "Son un rival de respeto. Los jugadores llegan bien y los convocados están listos, a excepción de (Nicolás) Samayoa, quien está suspendido", agregó.

Unión y trabajo en el grupo

El timonel aseguró que el plantel se mantiene unido y con la misma intensidad de siempre. "El grupo está muy bien, con mucha disposición y compromiso. Entrenamos fuerte y con la ilusión de ganar", comentó.

Sobre el once inicial, evitó revelar nombres, aunque confirmó que ya tiene definido el equipo titular. Asimismo, confirmó que Nicholas Hagen será el portero titular para el compromiso, ratificando su confianza en el legionario que ha sido pieza clave en el proceso clasificatorio.

Tena confirmó la presencia de Nicholas Hagen bajo los tres palos para recibir a Panamá. (Foto: Bryan Anton / Nuestro Diario)

Condiciones del campo

Tena también habló sobre las condiciones del estadio El Trébol, donde se jugará el partido. "Entrenamos ahí el domingo, lunes y martes; el césped está muy bien. Eso favorecerá a ambos equipos", explicó.

Análisis del rival

El mexicano destacó la vocación ofensiva de Panamá, dirigida por el danés Thomas Christiansen. "No importan los nombres, su forma de juego es la misma. Atacan con muchos hombres y tienen un estilo definido. Si ellos dominan el juego, nos costará desarrollar el partido", analizó. Tena subrayó que el reto será mantener la presión y buscar el control del esférico.

#VamosGuate Luis Fernando Tena, entrenador de Guatemala habla sobre el juego de Guatemala vs Panamá de este jueves.



Así prevé el juego contra los canaleros, que también buscan un resultado positivo. pic.twitter.com/67Q7B0d0wM — Soy 502 (@soy_502) November 12, 2025

Objetivo claro

El técnico fue contundente al hablar del resultado que espera. ""Esperamos celebrar a las 10:00 de la noche". El empate no nos sirve de nada", sentenció.

Aseguró que Guatemala saldrá a presionar desde el primer minuto y que el apoyo del público será clave: "El jugador número 12 será fundamental para lograr la victoria".

Sobre los convocados, explicó: "Lo de Carlos 'Chava' Estrada fue algo que debimos analizar. Tiene mucha experiencia internacional".

En cuanto a Diego Santis, dijo que "le ha faltado consistencia, pero tiene calidad y carácter", subrayando el motivo por el que forma parte de la nómina.

Optimismo total

Con tono firme, Tena cerró su conferencia con un mensaje de confianza. "Esperamos celebrar a las 10:00 de la noche. Nos preparamos de la mejor manera y creemos en nuestro trabajo", concluyó el estratega, decidido a romper la racha sin victorias ante el cuadro canalero y mantener vivo el sueño mundialista.