Luis Fernando Tena mueve piezas con la mente puesta en Surinam

Con los ánimos por los suelos y un ambiente de tristeza que pocas veces se había sentido, el técnico mexicano Luis Fernando Tena empieza a preparar a la Selección de Guatemala para el juego de despedida ante Surinam.

La eliminación a costa de Panamá el pasado jueves pegó fuerte en la concentración de la Bicolor, pero el cuerpo técnico trabaja en mentalizar al grupo que debe cerrar bien este capítulo.

Más allá que Guatemala ya no se juega nada en la eliminatoria mundialista, la sensación es de buscar ganar sin importar lo que signifique el resultado para el rival y para otras selecciones.

El juego es importante porque se disputan puntos en el ranking FIFA, clave para las próximas competiciones.

El plantel hizo trabajo de recuperación el viernes y volvió a los entrenamientos formales el sábado. El defensor Nicolás Samayoa regresará a la alineación titular y se avizoran algunos cambios más.

Se podría dar el ingreso del guardameta Kénderson Navarro en lugar de Nicholas Hagen, así como la titularidad para Rudy Muñoz y Darwin Lom. Sin embargo, estos detalles los terminará de afinar Tena este lunes, en el último entrenamiento en el Centro de Alto Rendimiento (CAR).

El técnico mexicano atenderá a los medios a las 3:30 p. m. y luego la Selección trabajará en la cancha principal del CAR a partir de las 4:00 p. m.