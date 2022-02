El guatemalteco Luis Grijalva supera su récord y es de los mejores en EE.UU.

El atleta de origen guatemalteco Luis Grijalva vuelve a destacar colocándose entre los tres mejores de "New Balance Indoor GP", realizado este domingo en Nueva York.

Luis Grijalva se coloca entre los tres mejores en las pruebas de 3 mil metros en la competencia en Nueva York este domingo, superando su propia marca. Con un tiempo de 7:37.42 consiguió empatar el marcador con el británico Andrew Butchart.

El "New Balance Indoor Grand Prix" en el Ocean Breeze Athletic Complex en Staten Island en Nueva York es parte de la serie de nivel "Gold del World Athletics Indoor Tour" y produjo varios líderes mundiales, récords nacionales y récords personales.

Es el caso de Grijalva, quien aunque en la clasificación final terminó en el séptimo lugar, superó su propia marca, pues la semana pasada corrió los 3 mil metros en un tiempo de 7:43.73. El primer lugar en las pruebas lo alcanzó el español Adel Mechaal.