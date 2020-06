Él es Luis Guerra, el médico que enfrentó a los manifestantes

Luis Fernando Guerra Duarte es el médico que enfrentó a los manifestantes que buscan la apertura del comercio, y recorrieron en sus autos un tramo de la ciudad en señal de protesta por las medidas implementadas para evitar los contagios de Covid-19.

Guerra tiene 19 años de ser médico general, tiene una especialidad en cirugía general y una maestría en otorrinolaringología.

El trabajo lo divide entre los pacientes de su clínica privada y los del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).

La enfermedad no es mentira

El profesional de la medicina compartió con Soy502 que asistir al Obelisco surgió de manera espontánea, sin buscar protagonismo y se alegra que la reacción de lo ocurrido genere unión entre los médicos y conciencia en la población que la enfermedad del Covid-19 no es una mentira. "Es una enfermedad muy seria", expresó.

Guerra insiste en que el coronavirus "no es una enfermedad sencilla como algunos creen" y "no es que solo que mate a los que tienen antecedentes, esta enfermedad está matando a gente que no tiene antecedentes médicos y cada vez más joven".

El médico hizo un llamado a las personas a cuidar su salud y tratar de no contagiar a los demás "tomar conciencia de lo seria que está la enfermedad".

El médico y un sindicado

El médico conversó en la vía pública con Juan Luis Ortiz Álvarez, implicado en el caso Cooptación del Estado. (Foto: Wilder López/Soy502)

Luis Guerra conversó en la vía pública con Juan Luis Ortíz Álvarez, uno de los implicados en el caso Cooptación del Estado.

Ortíz está acusado por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) de pagar los gastos de la casa de campaña de la zona 10 del Partido Patriota.

Los indicios de la fiscalía dice que pagaba entre 24 y 28 mil quetzales y facturaba a las empresas de Juan Carlos Monzón, quien era secretario privado de Roxana Baldetti.

El juez de Mayor Riesgo B ordenó que Juan Luis Ortíz debe enfrentar juicio por financiamiento electoral no registrado.

Esta fue la conversación que sostuvieron:

En redes sociales la actitud del galeno fue aplaudida.

