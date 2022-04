Luisito Comunica usa un meme para compararse con Messi

Luisito Comunica habló de las incómodas situaciones que viven los astros con los fanáticos, a partir de un meme que circula en redes donde Messi es tomado por el cuello por un fan.

A través de las historias de Instagram, Luisito habló de cómo los fanáticos, por la emoción de compartir con sus estrellas favoritas, tienden a emocionarse tanto que cometen locuras y lastiman a los famosos mientras solicitan su atención.

La imagen decía: "Yo molestando a mi mascota para que se tome una foto conmigo".

"Mi hermano me mandó este meme de Messi y no puedo evitar relacionarlo un poco de verdad, la gente sí hace eso, cuando se "hipean" mucho y quieren una foto te agarran grueso del cuello, ¡A ver!, obviamente hablo desde mi posición, siendo una décima parte de lo popular que es Messi, pero imagínense, si a mí me pasa eso, a un futbolista de ese nivel ¡Guau!, esto debe pasar y es muy molesto, la gente cuando está en la euforia no mide su fuerza y te agarran, te jalan, te agarran del pelo, gritan... ¡Gente!, hay que mantener la calma, me gusta que esta imagen se haya hecho viral porque es una realidad y pasa mucho", explicó.

Luisito pasará hoy por la alfombra roja del estreno de la película "Sonic 2", donde realizó el doblaje del personaje y expresó su emoción porque verá por primera vez la película completa.

Estas son los imágenes:

(Foto: Instagram)

(Foto: instagram)