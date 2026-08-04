Localizan un cuerpo sin vida flotando en un río de Mixco

El cuerpo de un joven, de entre 16 y 20 años, fue localizado en avanzado estado de descomposición en el fondo de un barranco de la colonia Primero de Julio, zona 5 de Mixco.

Vecinos que detectaron un fuerte olor que emanaba del lugar, alertaron a Bomberos Voluntarios, quienes descendieron más de 50 metros para llegar hasta un río de aguas negras, donde encontraron el cadáver flotando.

Tras varias maniobras, lograron recuperar el cuerpo y trasladarlo a la superficie para que las autoridades realizaran las diligencias correspondientes.

El Rescate del cuerpo se realizó en el fondo del barranco de unos 50 metros , en la colonia primero de julio. (Foto: José Pos/Colaborador)

De manera preliminar se informó que la víctima presentaba señales de violencia en el cráneo; sin embargo, debido al estado en que fue localizada, no fue posible identificarla, por lo que fue trasladada a la morgue del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), como XX.

El Ministerio Público (MP), desarrolla las investigaciones para establecer su identidad y esclarecer las causas del crimen.

Bomberos descendieron por un barranco para poder rescatar el cuerpo que flotaba en el río. (Foto: CVB)