Así encontraron el auto de empresario que sufrió ataque armado

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En medio de un área boscosa y de terracería localizaron al empresario fallecido dentro de un vehículo.

OTRAS NOTICIAS: El empresario que murió tras sufrir un ataque armado este lunes

Un presunto empresario identificado como Jonathan Cancinos Dimas, de 38 años, falleció luego de haber sido atacado a disparos en un camino de terracería en Santa Bárbara, Suchitepéquez.

Según las primeras investigaciones, Cancinos habría sido interceptado por personas desconocidas que lo dejaron sin vida dentro de un vehículo tipo picop.

El hombre fue localizado en la parte trasera de su vehículo. (Foto: Ángel Cucuj/Colaborador)

Durante las diligencias realizadas por el Ministerio Público (MP), en la escena del crimen localizaron evidencia que ayudará a fortalecer la investigación.

Autoridades compartieron fotografías de cómo terminó el automóvil tras el hecho armado, las cuales demuestran que durante el ataque, varios proyectiles de arma de fuego dañaron la estructura del vehículo.

Las autoridades documentaron que varios disparos impactaron el vehículo. (Foto: Asonbomd)

Cabe resaltar que vecinos indicaron que delincuentes están utilizando las calles de terracería y áreas montañosas para realizar estos hechos violentos en la localidad.

Autoridades realizan las investigaciones correspondientes. (Foto: Ángel Cucuj/Colaborador)

La víctima de este hecho fue localizado en la parte trasera de su propio vehículo en las cercanías de la finca Santa Inés.