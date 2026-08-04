Capturan a presunto responsable de atacar sede del MP en Baja Verapaz

El hombre es sindicado de los delitos de atentado, amenazas e incendio agravado, por lo que fue capturado en un allanamiento.
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Por medio de un allanamiento realizado en Baja Verapaz durante este lunes 3 de agosto, fuerzas de seguridad capturaron a un hombre identificado como Selvin D., quien es sindicado de varios delitos.
La aprehensión se logró en el caserío El Carrizal, aldea El Cebollal, municipio de Cubulco y fueron agentes de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) de la Policía Nacional Civil (PNC), quienes lograron la captura.
Según el reporte del Ministerio Público (MP) y la PNC, el hombre es vinculado de atentado, amenazas e incendio agravado en grado de tentativa.
El incendio y la sede del Ministerio Público
Según el reporte oficial, Selvin "D" habría realizado ataques el pasado 23 de julio del año en curso contra la sede de la Agencia Fiscal en el municipio de Cubulco e intentó incendiar un expendio de gas propano.
Durante el allanamiento, los investigadores localizaron varios indicios que ayudarán a fortalecer las investigaciones en curso.