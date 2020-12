Los científicos aseguran que la Luna se aleja de la Tierra a una velocidad de 3.82 centímetros por año, por ello los días serán más largos.

Un nuevo estudio afirma que hace 1.400 millones de años, un día terrestre duraba poco más de 18 horas, pues el atélite natural estaba más cerca y cambiaba la forma en que la Tierra giraba alrededor de su eje.

"A medida que la Luna se aleja, la Tierra es como una patinadora giratoria que reduce la velocidad al estirar los brazos", dijo Stephen Meyers, profesor de geociencia en la Universidad de Wisconsin-Madison y coautor del estudio publicado esta semana en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Y es que el movimiento de la Tierra está influenciado por otros cuerpos astronómicos que ejercen fuerza sobre él.

Los ciclos de Milankovitch como se conocen, determinan dónde se distribuye la luz solar en la Tierra, también significa que determinan los ritmos climáticos y son las rocas las que registran estos cambios.

Pequeñas variaciones en los planetas del Sistema Solar significan grandes cambios millones de años después.

Según esto, la Luna se está alejando de la Tierra a una velocidad de 3,82 centímetros por año.

"1.500 millones de años atrás, la Luna habría estado lo suficientemente cerca como para que sus interacciones gravitacionales con la Tierra la hubieran desgarrado", explica Meyers.

Un equipo de investigación usó una formación rocosa en Arizona para confirmar la notable regularidad de las fluctuaciones orbitales de la Tierra en un ciclo de 405.000 años.

Y otro equipo en Nueva Zelanda, en colaboración con Meyers, analizó cómo los cambios en la órbita terrestre y la rotación en su eje han afectado los ciclos de evolución y extinción de organismos marinos llamados graptolitoideos, que se remontan a 450 millones de años.

