La luna negra de agosto marca la noche más oscura

Astronomía y espiritualidad se encuentran en la noche más oscura.
La luna negra de agosto coincidirá con la última noche de lluvia de meteoros del año, conocida también como la noche de Perseidas, siendo un acontecimiento único que merece ser fotografiado y que no te puedes perder.
A la tercera luna nueva de una estación astronómica de cuatro, se le conoce popularmente como luna negra, debido a que se posiciona entre la Tierra y el Sol.
Este sábado por la noche, se podrá apreciar diferentes fenómenos celestes, como estrellas, meteoros, galaxias, nebulosas, etc., debido a que el cielo estará completamente obscuro, sin interferencia de luz lunar.
El fenómeno de la Luna Negra tiene significados astronómicos, siendo un momento ideal de reflexión, transformación e introspección según las creencias espirituales.