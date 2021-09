Luna en Sagitario y el Sol en Virgo, eso te deparará durante la semana

La Luna y el Sol, los protagonistas de esta semana, rodean a Sagitario y Virgo. Conoce cómo se verán afectados los signos del zodiaco.

Uno de lo eventos más importantes del año llegó, tras la llegada del cuarto creciente en Sagitario y el Sol en Virgo varios misterios y aventuras rodearán a los demás signos del zodiaco.

Al mismo tiempo, otros astros estarán vibrando y aportando una carga positiva. Esta fase de la Luna afectará a los siguientes signos: Piscis, Sagitario y Virgo.

(Foto: Miastral )

Horóscopo de la semana del 13 al 19 de septiembre.

Aries, 21 de marzo - 19 de abril

La Luna podría ser un aliado a tu favor, podría traerte nuevas oportunidades, pero te interesa pisar terreno firme y conocido para no llevarte sorpresas desagradables.

En el amor tendrás la actitud adecuada en cada momento y sabrás adaptarte a las circunstancias. Sentirás alegría e ilusión.

Tauro, 20 de abril - 21 de mayo

Esta semana sentirás mucha emoción y necesitarás aislarte para poner en orden tus ideas y tener claros los pasos a dar.

En cuanto a la Luna que te rodea, te traerá ciertos conflictos en tu vida personal; pues también está a tu alrededor luchas de poder y el engaño.

Géminis, 22 de mayo- 21 de junio

Disfrutarás de un espíritu abierto que te permitirá vivir experiencias de las que sacarás mucho provecho.

La suerte te sonreirá especialmente a principios de semana.

Estarás más comprometida en todos los aspectos de tu vida.

Cáncer, 22 de junio - 22 de julio

Tu actitud cálida y receptiva propiciará las relaciones, lo que te permitirá conocer a mucha gente.

Sol y Venus traen para ti nuevas proyecciones y oportunidades.

Leo, 23 de julio - 23 de agosto

La Luna podría traerte retrasos o inconvenientes en temas de trabajo.

No es buen momento para ser líder, también evitar tomar alguna decisión si no la has meditado con calma.

Virgo, 24 de agosto - 23 de septiembre

Tendrás buenas oportunidades para crear lazos afectivos, especialmente amorosos.

Tus asuntos laborales y económicos van a estar muy favorecidos estos días, y se van a dar las circunstancias adecuadas para que triunfes en proyectos nuevos

Libra, 24 de septiembre - 23 de octubre

Te centrarás en tu vida profesional para tratar de sacar el máximo rendimiento.

Necesitarás profundizar en las relaciones y buscar las pequeñas cosas que te unen a los que quieres, sobre todo con tu familia.

Saca el máximo provecho de tus nuevos aventuras y propuestas laborales.

Escorpio, 24 de octubre - 22 de noviembre

Intenta relajarte y busca momentos de calma y sosiego que te permitan recuperar la armonía.

Estos días serán favorables para frecuentar otros ambientes en los que conocerás a personas muy interesantes.

Sagitario, 23 de noviembre - 21 de diciembre

Si tienes algún asunto pendiente relacionado con el dinero, intenta zanjarlo cuanto antes. La Luna y espiritualidad está inclinados a tu favor, el hablar de tus problemas te ha traído más calma. Todo lo que hagas en esas jornadas se verá favorecido.

Capricornio, 22 de diciembre - 20 de enero

Los astros no te afectarán poderosamente, pero tu perseverancia y tu fuerza interior te ayudarán a sobreponerte a cualquier imprevisto que surja.

Podrías recibir una agradable sorpresa que te llenará de ilusión y alegría.

Acuario, 21 de enero - 19 de febrero

Te darás cuenta de que necesitas a los demás y apreciarás el cariño y el apoyo que te aportan.

Estarás un poco agitado, pero será porque estarás lleno de mucho trabajo y eso será de mucha satisfacción para ti.

Piscis, 20 de febrero - 20 de marzo

La energía de la Luna será favorecedora, en ella encontrarás una nueva conexión con una persona sentimental.

Te reencontrarás con tus amigos de infancia y pasarás un momento muy ameno y agradable.

En lo que se refiere a lo económico, estarás en una etapa de estabilidad.