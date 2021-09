Luna nueva rodea a Virgo, ¿cómo afectará a los signos del zodiaco?

La temporada de Virgo se rodea bajo la Luna Nueva, entérate aquí como iniciarás la semana y cómo afectará a cada signo zodiacal.

El fenómeno astral de la Luna Nueva en Virgo inicia este 06 de septiembre, en donde el satélite natural tendrá una posición en medio de la Tierra y el Sol.

Ante ello, da inicio el ciclo lunar en donde habrán nuevos comienzos para Virgo, el Universo se acomoda y aporta energía para poner en pie nuevos proyectos.

¿Cómo afectará a los demás signos del zodiaco?

Sin importar el signo, las puertas se abrirán para que cada uno avance y prospere en la salud, nuevas oportunidades y proyectos.

Es decir, este fenómeno resultará de los más beneficiosos, así que debes aprovechar cada día y aventurarte.

Horóscopo de la semana del 06 al 12 de septiembre.

Aries, 21 de marzo - 19 de abril

Es una semana que pasará muy lenta para ti, pues tienes tantas actividades por hacer.

No pidas consejos a ninguna persona porque estás rodeada de gente a quienes no les interesa ayudarte y no lo van a hacer.

A diferencia del pasado, estarás pasando por nuevos proyectos que resultarán todo un éxito para ti. El fin de semana traerá diversión en tu vida personal.

Tauro, 20 de abril - 21 de mayo

Muchos aspectos de tu vida van muy bien, pero hay una área que tienes que mejorar y depende solo de ti.

Tienes que ser más disciplinado y enfocarte en tus metas.

Te has visto con quebrantos de salud, pero nada que una buena alimentación o ejercicios no puedan reparar.

Pronto recibirás una noticia que tanto estuviste esperando debes estar preparado porque se vienen grandes cosas para ti.

Géminis, 22 de mayo- 21 de junio

Eres muy organizado, sobre todo cuando te enfocas y eso te ha llevado a que puedas dirigir tus esfuerzos de maneras prácticas y orientadas a los resultados

Tus esfuerzos serán recompensados públicamente y te deleitará de manera privada, todo lo que intentas funciona, es gracias a tu sexto sentido e intuición.

Tu simpática alma ayudará a resolver conflictos y alegrar aquellos espacios grises.

Cáncer, 22 de junio - 22 de julio

Debes tomar aquellos consejos de tu familia, tus amigos solamente están en las buenas y es momento de reflexionar si quieres continuar alejado de tu alma gemela.

Eres una persona que deja las cosas al tiempo, si tratas de organizarte mejor verás cómo irán fluyendo tus proyectos.

Tu propia energía del momento te ayudará a ser una persona práctica en tus obligaciones.

Leo, 23 de julio - 23 de agosto

Tendrás un día muy afortunado y además te sentirás con mucha energía para dar nuevos pasos y tomar decisiones.

Podrás realizar todo lo que quieras y además te sentirás como si tuvieras una gran vitalidad que te mueve a realizar todo con rapidez y eficacia.

Tienes que tener muy bien puesta la mira sobre todo en tu trabajo, ya que existirán algunos conflictos y sino estás pendiente puedes resultar perjudicado.

Virgo, 24 de agosto - 23 de septiembre

Te deleitas al tener una razón para trabajar más duro, pesado y con fuerza; todo sea por tus metas.

Apóyate en tu gran genialidad y en el lado artístico que tienes, porque todo será más fluido que otras veces.

Cuando entras en conexión con los demás, te sientes como si estuvieras volando, porque encajas con la esencia de los demás.

Libra, 24 de septiembre - 23 de octubre

El secreto para ti es simple. Relájate, y luego haz que la gente alrededor de ti se sientan importantes para que también puedan relajarse.

Tus proyectos y metas tomarán un camino más certero y más preciso que otras ocasiones.

Salen a flote nuevas capacidades que deberás pulir para relucirlas aún más.

Escorpio, 24 de octubre - 22 de noviembre

Estarás con una gran suerte en todo lo que realices que esté relacionado con tus contactos sociales y profesionales.

Es el momento ideal para llegar a acuerdos y consensos con familiares.

No permitas que nadie te estrese. Dale prioridad a tu salud y bienestar. Siéntete libre de pedir todo aquello que necesitas en tu trabajo.

Sagitario, 23 de noviembre - 21 de diciembre

Mantén la mente liviana, en tu propio lado, aunque quieres demostrar lo bien que te sientes, estás apagando tu luz. Tu mejor fortuna esta semana será escuchar a tu corazón y seguir lo que tu sabiduría interna te dicte. Pon atención y busca acuerdos, no malentendidos. Cuida de tus palabras que pueden afectar aquellas personas que te rodean en el entorno laboral.

Capricornio, 22 de diciembre - 20 de enero

Tu valor se verá apoyado por tu gran confianza, serenidad y responsabilidad.

Podrás organizar con calma ciertos asuntos de tus finanzas que requieren de la supervisión sobre todo los que refieren a tus bolsillos y finanzas.

Acuario, 21 de enero - 19 de febrero

Es un día adecuado para calmar ciertas relaciones con personas cercanas o con tu pareja.

También debes poner a prueba tu estrategia de simpatía y de afinidad con las demás personas.

Piscis, 20 de febrero - 20 de marzo

Tienes un largo camino ya que tienes puente abierto hacia el cosmos y esto te hará sentir una gran paz y felicidad.

Debes tener en cuenta que te está costando más de lo normal concentrarte para que aflore tu creatividad y tu habilidades artísticas.

Tendrás que fijarte exactamente con más fuerza en las tareas más necesarias e importantes, sobre todo para que las puedas concluir y no dejarlas botas.