¡Disparos! Ataque armado deja a tres menores heridos en ruta al Atlántico

Los tres adolescentes fueron trasladados de emergencia a un centro asistencial.
Una balacera fue reportada la noche de este viernes 27 de febrero en la colonia La Hondonada Hermano Pedro, en el kilómetro 14.5 de la ruta al Atlántico.
Bomberos Voluntarios fueron alertados y al arribar al lugar de los hechos localizaron a tres menores de edad con heridas provocadas por proyectiles de arma de fuego.
Las víctimas fueron identificadas como: Emilio Antonio Revolorio Cinta, de 16 años, Cristofer Ronaldo Gonzáles Gonzáles, de 17, y Ángel Martínez, de 14.
Estos adolescentes recibieron atención prehospitalaria y posteriormente fueron trasladados a la emergencia del Hospital General San Juan de Dios con heridas en diferentes partes del cuerpo.
Se desconoce el motivo de este ataque armado, por lo que las autoridades investigarán la causa del mismo.