¿Lunares o verrugas? Detecta cambios clave y cuándo ir al médico

El cuidado integral de la piel exige vigilancia constante ante la aparición de lunares nuevos o cambios en lesiones existentes. Aunque la mayoría de los lunares comunes son inofensivos, es vital consultar a un dermatólogo. Además, las verrugas plantares (conocidas como mezquinos en pies), causadas por el VPH, requieren tratamiento especializado, especialmente en pacientes con diabetes para evitar riesgos de infección, siendo la crioterapia y la podología experta opciones clave para su eliminación.

El cuidado integral de la salud requiere atención detallada a cada parte del organismo y la piel no es la excepción.

Más que por cuestión estética o la incomodidad que puedan causar, las protuberancias como verrugas o lunares deben ser evaluados por un profesional, principalmente si tienen cambios drásticos.

Un lunar común es una lesión en la piel que se forma cuando se agrupan melanocitos, que son las células que producen melanina (el pigmento de la piel).





Las verrugas también pueden afectar a niños. (Foto: Manuel Peralta/Colaborador)

La mayoría de los adultos tienen entre 10 y 40 lunares comunes, generalmente aparecen durante la infancia. A la mayoría de las personas les salen nuevos hasta cerca de los 40 años y en adultos mayores tienden a desaparecer.

Si se nota la aparición de un lunar nuevo o un cambio en un lunar existente se debe consultar al dermatólogo; también hay algunos cirujanos plásticos, cirujanos generales, médicos de Medicina Interna y médicos de cabecera con capacitación especial en lunares y melanoma.

En el caso de las verrugas plantares, estos son crecimientos comunes e inofensivos en la planta de los pies, causados por el virus del papiloma humano (VPH).





Verrugas plantares: Riesgos, síntomas y tratamientos recomendados. (Foto: Manuel Peralta/Colaborador)

El médico y cirujano, con especialidad en podología, Fernando Morales, de la clínica de especialidades Medic Pie, explica que las verrugas plantares o mezquinos suelen aparecer al estar expuesto a entornos húmedos y cálidos, como piscinas y vestuarios, y aunque no son peligrosas, pueden causar dolor al caminar.

"Un sistema inmunitario debilitado puede aumentar el riesgo de contraer el virus", comentó Morales. Los tratamientos para eliminarlos van desde procedimientos médicos como la crioterapia, el tratamiento con láser o la extirpación quirúrgica.

La relación VPH-Verrugas plantares: Síntomas y cómo se pueden eliminar. (Foto: Manuel Peralta/Colaborador)

La verruga puede causar dolor al caminar debido a su ubicación en la planta del pie; aunque suelen desaparecer por sí solas con el tiempo, los tratamientos pueden acelerar el proceso para eliminarlas.

Por lo delicado que suele ser tratar heridas en pacientes diabéticos, las verrugas plantares deben ser atendidas con especial cuidado para evitar riesgos de infección.