Lupillo Rivera lanzará canción con Snoop Dogg y reguetoneros

El cantante regional mexicano, Lupillo Rivera lanzará la canción “Grandes Ligas”, junto a Snoop Dogg, Alemán y Santa Fe Klan, en una fusión de ritmos urbanos, regionales y rap.

“No importa qué es lo que hagas, si eres rapero o cantante de regional mexicano, la música mueve al ser humano en cualquier tipo de género. Esta canción es una canción mundial que le va a gustar a todos los géneros y a todo tipo de personas. Ese es el sueño que tenemos y ojalá toda la gente lo apoye”, enfatizó Lupillo Rivera sobre el tema.

La colaboración que nació de la inspiración entre el productor George Prajin y Snoop Dogg, después de escuchar el corrido “El Pelotero”, escrito por Lupillo Rivera, se estrenará el viernes 14 de mayo con un video realizado por Édgar Nieto, cineasta responsable de largometrajes, como “Huachicolero”.

El tema ha generado mucha expectativa por la trascendencia y nivel de cada uno de los participantes y por el resultado de la fusión de géneros, ideas y edades en la canción.

En las redes sociales fue tal la expectación que el teaser publicado en el canal oficial de Alemán hace poco más de una semana ya sobrepasa las 1.1 millones de reproducciones.

“Esto tenía que pasar en algún momento”, explicó Alemán, quien añadió: “Siempre he dicho que el rap es una forma de domar los ritmos, la gente está reaccionando bien a estas mezclas y es importante no cerrarle la puerta a estos proyectos y menos cuando son de este calibre como “Grandes Ligas”, que son hechos históricos”.

Santa Fe Klan añadió: “A mí me gusta la música mexicana, crecí en el barrio y soy muy fiel al hip-hop, pero no importa lo que vayan a decir y nunca me ha importado”.

Los tres artistas no descartaron la posibilidad de seguir colaborando e incluso de realizar giras juntos cuando la situación sanitaria así lo permita.

*Con información de Milenio