El LXXIII Campeonato Nacional de Golf al rojo vivo: Estos son los nuevos líderes

¡Duelo épico! Conoce los resultados y la clasificación del Día 4 del LXXIII Campeonato Nacional de Golf en Hacienda Nueva. Martín Saravia y Hoverdick Monterroso empatan en la Categoría A, mientras Martín Castellanos lidera la B. ¡La emoción está al máximo!

Este viernes se disputó el cuarto día de competencia en el LXXIII Campeonato Nacional de Golf, en Hacienda Nueva Country Club. (FOTO: Saulo López / ASOGOLF)

Conforme avanzan los días, el LXXIII Campeonato Nacional de Golf, que se desarrolla en Hacienda Nueva Country Club, va tomando forma. Este viernes se desarrolló el cuarto día de competencia, en el campo par 72. Fue ahí, donde los caballeros, en las categorías A y B, mostraron sus mejores tiros, en busca de los primeros lugares.

En la inauguración del LXXIII Campeonato Nacional de Golf, estuvo presente el presidente de la Asociación Nacional de este deporte, Víctor Toriello. (FOTO: Saulo López / ASOGOLF)

La jornada estuvo tan disputada en la división A, que los dos primeros jugadores de la clasificación general lograron un mismo score: Martín Saravia (Guatemala Country Club) y Hoverdick Monterroso (Alta Vista Golf & Tenis Club), concretaron un score de 81, +9 sobre el par.

Los golfistas aprovechan los momentos previos a tomar su salida, para realizar tiros de práctica, y así afinar sus golpes. (FOTO: Saulo López / ASOGOLF)

La pelea en esta categoría es muy disputada. Cuatro golfistas también tiraron lo mismo, para ubicarse del tercer al sexto puesto, en la tabla de posiciones. De esta manera, Enrique Rodríguez Jr. (Club Campestre San Isidro), Javier Navas (Club Campestre San Isidro), Michael Sommerkamp (Mayan Golf Club) y Daniel Barrundia (El Pulté Golf), lograron un score final de 83 golpes, +11 sobre el par.

En la categoría B, Martín Castellanos (Hacienda Nueva Country Club), logró un score de 84, +12 sobre el par, y se ubica como líder solitario. El jugador es seguido por Roberto Barillas Castillo (Asociación Deportiva Nacional de Golf), quien tiró para 85, +13, y Luis Susbielles (Hacienda Nueva Country Club), quien también tiró para 85, +13 sobre el par.

Más de 100 golfistas, tomaron la salida este viernes, para participar en el cuarto día de competencia, del máximo torneo de golf en Guatemala. (FOTO: Saulo López / ASOGOLF)

Este viernes se realizó el acto de inauguración oficial del LXXIII Campeonato Nacional de Golf, donde estuvieron presentes los máximos representantes de este deporte en el país.