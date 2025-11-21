Argentina vs. España: Messi y Yamal chocarán en la Finalissima el próximo año

-

La Finalissima entre la Argentina de Messi y la España de Yamal se jugará en marzo en campo neutral, dijo este miércoles 20 de noviembre el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez.

El esperado duelo que enfrenta a los campeones de las últimas Copa América y Eurocopa ya tiene sede definida, según aseguró el dirigente, aunque evitó revelar la ciudad elegida.

Medios internacionales apuntan a Doha, Catar, como principal candidata para albergar el encuentro, una opción que toma fuerza al haber sido sede de la final del Mundial de 2022. Sin embargo, la FIFA todavía no ha oficializado la designación, en parte por la complejidad del calendario internacional.

La Albiceleste se consagró bicampeona tras ganar la Copa América del año pasado ante Colombia, en la final disputada en EE. UU. (Foto: Conmebol)

El choque entre Argentina y España se disputará dentro de la penúltima ventana FIFA antes del Mundial 2026, entre el 23 y el 31 de marzo. Sin embargo, se especula que el partido sería el día 27.

En lo deportivo, el cuadro sudamericano llega como vigente campeón de la única Finalissima disputada bajo el nuevo formato, tras el contundente 3-0 ante Italia en Londres en 2022. Ese triunfo formó parte del ciclo más exitoso de "Scaloneta", que incluye la Copa América 2021, el Mundial de Catar 2022 y la Copa América 2024.

La Furia Roja, por su parte, aterriza en esta cita tras recuperar el cetro continental al imponerse 2-1 a Inglaterra en la final de la Euro 2024 en Berlín.

La Furia Roja se hizo con su cuarta Euro tras superar a Inglaterra en la final de la anterior edición del torneo. (Foto: AFP)

Opiniones divididas

El seleccionador español, Luis de la Fuente, aseguró tras sellar el boleto al Mundial que su equipo ya empieza a preparar el choque ante Argentina.

"Tenemos que comenzar a poner las bases y los cimientos", dijo en conferencia de prensa, convencido de que será "un partidazo" y una competición "apasionante".

Por su parte, el técnico argentino Lionel Scaloni fue más crítico con el calendario: "Hubo tiempo para hacerla antes. España no pudo por la Nations League. Hubiese preferido no jugar la Finalissima antes del Mundial", reconoció.