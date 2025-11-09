El dorsal 26 ataca de nuevo: Lynner García firma la victoria alba sobre los príncipes

-

Después de conseguir 7 de 9 puntos posibles en esta última semana, Comunicaciones ve la luz y consigue salir, de momento, de la última posición. Además, se acerca a la zona de clasificación del Apertura 2025, luego de vencer 1-0 a Cobán Imperial en la fecha 19.

Nuevamente fue Lynner García, el mismo que abrió la senda del triunfo ante Achuapa hace dos jornadas ante Achuapa, quien surgió como goleador para el cuadro blanco.

Tuvo la primera en el minuto 4, pero Thales Moreira reaccionó bien para tapar su remate. Más adelante, Deyner Padilla estrelló un cabezazo en el travesaño (15), todo sirvió como preámbulo a la antación.

⚽️



Con la anotación de Lynner García, Comunicaciones le ganó 1-0 a Cobán Imperial en la jornada 19.



Los albos de Iván Sopegno llegan a 20 puntos y suben a la casilla 10 del Apertura 2025.



Pedro y Juan Mijangos

Llegó al 26, mismo dorsal que lleva el anotador. Camacho colgó un balón desde la derecha y Lynner estuvo atento para mantenerse en línea, luego lanzarse de cabeza y mandarlo a guardar a la red custodiada por el argentino Tomás Casas.

Erik González pudo ampliar la ventaja local, pero Casas consiguió desviar a una mano (38).

Sebastián Bini quiso despertar a los suyos con tres movimientos al descanso, ingresaron Selvin Tení, Javier Estrada y Antony López, además de Denilson Mejía en el 56; pero no tuvieron el efecto pretendido.

Mensaje para toda la afición de parte de Ernesto Monreal

El encuentro entró en un impase, y fue hasta el final que los pupilos de Iván Sopegno estuvieron cerca del segundo en dos jugadas a balón parado.

José Contreras se animó a buscar un gol olímpico, mientras que el cubano Dairón Reyes estuvo cerca de clavar un tiro libre en el águlo.

Con la victoria, el cuadro capitalino llegó a 20 unidades, solamente dos menos que los príncipes azules (22). Para ambos vendrán tres jornadas en las que será al todo o nada por estar presente en la fiesta grande de nuestro balompié.