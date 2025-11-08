(VIDEO) Cristiano se acerca más a los mil goles a nivel profesional

-

El Al Nassr volvió a demostrar este sábado su poderío en la Liga de Arabia Saudita al vencer 3-1 como visitante al Neom Sport Club, en un duelo correspondiente a la jornada 8 del campeonato. El equipo dirigido por Jorge Jesus se consolidó como líder indiscutible con 24 puntos, tres por encima de su perseguidor más cercano, el Al Tahwon.

Tras un primer tiempo parejo, el marcador se abrió en los primeros minutos del complemento. Ángelo Gabriel, al minuto 47, adelantó al Al Nassr con una gran definición que encaminó el triunfo. El conjunto local intentó reaccionar, pero la jerarquía del visitante se impuso en la segunda mitad.

La figura de Cristiano Ronaldo volvió a brillar. El portugués amplió la ventaja al minuto 65 desde el punto penal, sumando un nuevo gol a su cuenta personal y reafirmando su condición de referente ofensivo del equipo. CR7 llegó a 953 anotaciones en su carrera profesional, cada vez más cerca de las mil dianas.

| GOAL: CRISTIANO RONALDO SCORES HIS 953RD CAREER GOAL!!



Neom SC 0-2 Al-Nassrpic.twitter.com/BRJgUu4Jym — CentreGoals. (@centregoals) November 8, 2025

Aunque el Neom Sport Club logró descontar, João Félix sentenció el encuentro al minuto 86 con una anotación para el 3-1 definitivo, confirmando el dominio del Al Nassr en el inicio de la temporada.