¡Hallazgo en zona 24! Localizan restos humanos

Los restos humanos se encontraban semienterrados en la aldea Canalitos.
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El hallazgo sucedió este martes 28 de abril, en el cantón Los Encuentros, ubicado en la aldea Canalitos, en la zona 24 de la ciudad capital.
Llamadas de vecinos alertaron a Bomberos de Canalitos sobre el posible hallazgo de un cuerpo semienterrado, por lo que socorristas arribaron al lugar
Después de un rastreo en el área, frente a la manzana 3 y lote 7 se encontró una osamenta, en donde los bomberos iniciaron con la excavación y sacaron los restos humanos a la superficie, dejando las diligencias a cargo del Ministerio Público (MP).
Los restos que se encontraron eran huesos y algunas prendas vestir que aún acompañaban la osamenta, por lo que el MP procedió a trasladar lo hallado a la morgue del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).