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¡Hallazgo en zona 24! Localizan restos humanos

  • Con información de Oscar Rivas / Colaborador
28 de abril de 2026, 16:15
Ciudad de Guatemala
El Ministerio Público trasladó los restos humanos al Inacif. (Foto: Amílcar Montejo)

El Ministerio Público trasladó los restos humanos al Inacif. (Foto: Amílcar Montejo)

Los restos humanos se encontraban semienterrados en la aldea Canalitos.

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El hallazgo sucedió este martes 28 de abril, en el cantón Los Encuentros, ubicado en la aldea Canalitos, en la zona 24 de la ciudad capital.

Llamadas de vecinos alertaron a Bomberos de Canalitos sobre el posible hallazgo de un cuerpo semienterrado, por lo que socorristas arribaron al lugar

Después de un rastreo en el área, frente a la manzana 3 y lote 7 se encontró una osamenta, en donde los bomberos iniciaron con la excavación y sacaron los restos humanos a la superficie, dejando las diligencias a cargo del Ministerio Público (MP).

Los restos humanos fueron desenterrados por socorristas. (Foto: Bomberos de Canalitos)
Los restos humanos fueron desenterrados por socorristas. (Foto: Bomberos de Canalitos)

Los restos que se encontraron eran huesos y algunas prendas vestir que aún acompañaban la osamenta, por lo que el MP procedió a trasladar lo hallado a la morgue del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

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