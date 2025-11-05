Macaulay Culkin retoma su icónico papel de "Mi pobre angelito"

- El ingenio de Culkin vuelve a brillar en una nostálgica campaña. ENTÉRATE: Macaulay Culkin vuelve a la pantalla e impacta con su imagen El protagonista de Mi pobre angelito retoma el papel de Kevin McCallister para una campaña publicitaria, 35 años después del lanzamiento de la película. Culkin revive la magia navideña que marcó a toda una generación. (Foto: X) En esta nueva aparición, Macaulay Culkin, ahora de adulto, se reúne con la nieta del viejo Marley, mientras acomoda la casa de su madre para protegerla. La espontaneidad y el ingenio que Macaulay Culkin proyectó en su personaje lograron ganarse el cariño de los fans de la película que se estrenó en 1990. El niño travieso de los 90 regresa para una emotiva campaña. (Foto: X) LEE: ¡Nostalgia navideña! Así se anunciaba el estreno de "Mi pobre angelito" en Guatemala La cinta cuenta la historia de un niño que debe defender su casa de unos ladrones que tratan de entrar en ella para robarla, sin tener en cuenta el ingenio del joven Kevin. Kevin se reencuentra con la familia Marley en un emotivo video. (Foto: X) El video publicado por Home Instead, una empresa que ofrece servicios de cuidado a domicilio para personas mayores, acumula más de 119 mil me gusta en YouTube.