"Vamos a molestar desde el arranque": Machillo revela su plan contra Xelajú.

-

Óscar "Machillo" Ramírez, entrenador del Alajuelense, catalogó como "un gran equipo" a Xelajú, contra el que disputará este miércoles en territorio guatemalteco la final de vuelta de la Copa Centroamericana 2025 de la Concacaf. La serie está igualada 1-1.

"Por algo están en la final. Han eliminado a clubes panameños y hondureños. Hay un trabajo de tres años que respaldan al señor (Amarini Villatoro). Nosotros apenas llevamos 6 meses, creo que todavía podemos solucionar. Nos ha tocado duro este semestre", dijo.

El timonel de los manudos se mostró optimista en hacer lo que corresponde en la zona 6 para mantenerse como reyes de la región. "Es un tema de mesura, tenemos grandes rivales al frente y el de mañana es el paso más importante que tenemos".

Al igual que su colega, Amarini, Óscar ya estudió al conjunto quetzalteco, al que tratará de ponerlo en aprietos desde el principio, según comentó. "Siempre he tratado de estudiar bien a los rivales, y vamos a intentar molestar desde el arranque".

A los manudos les basta ganar por cualquier marcador o un empate de 2-2 en adelante, la igualdad 1-1 obliga a los tiempos extras y de persistir a la tanda de penales. Según "Machillo", están preparados para cualquier escenario. "Un grupo de muchachos practicó todo".

Por último, se refirió a la posibilidad de alcanzar el tricampeonato de la región. Los anteriores dos cetros se los ganaron al Real Estelí nicaragüense. "Sería un logro importante. Siempre que se gana es importante. Sería muy bonito, pero todavía nos falta estos 90 y tantos minutos, que tenemos que lidiar".