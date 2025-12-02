Amarini saca pecho: “Hemos estudiado a Alajuelense y los sacaremos de su zona”

-

El técnico Amarini Villatoro habló sobre la obligación que tendrá Alajuelense de salir a buscar las anotaciones desde el inicio del partido en la final de vuelta de la Copa Centroamericana 2025, un factor del cual su equipo, Xelajú podría sacar beneficio este miércoles en el Cementos Progreso.

"Somos un equipos al que si se le da espacios, que encuentra un rival que no está equilibrado y ordenado, podemos hacer mucho daño. Y si nos cede la pelota, también lo podemos hacer con la debida precaución. Debemos saber hacer daño en los momentos precisos", expresó.

Amarini justificó sus palabras en lo sucedido en Costa Rica, en donde, a su criterio, los manudos estuvieron encima de los chivos en los últimos 20 minutos y a pesar de tener la posesión del balón, las mejores ocasiones se le vieron al combinado guatemalteco.

"Estamos en disputa contra un gran rival. No me gusta caer en el triunfalismo. Hemos visto sus características y jugadores importantes que tiene. Los partidos hay que jugarlos, ser más que el oponente y digno merecedor de un título", remarcó.

Cada detalle cuenta y el entrenador aseguró que su equipo, a diferencia del oponente, no tiene nada que cambiar. "Los vamos a sacar de una zona en la que son cómodos, en la que buscan desesperar. Los tenemos que obligar a salir de su libreto. Hemos estudiado y tenemos una lectura".

Además, Villatoro se refirió al ambiente que encontrarán este miércoles y dijo que será similar al vivido frente a Real España, al que eliminaron en semifinales por la vía de los penales. "Las porras y los cánticos son muy contagiosos. Incluso en los goles del rival, nunca deja de alentar nuestra gente".

"Ese es el impulso que tiene este equipo y que le ha permitido en muchas fases finales lograr lo imposible y remontar en los últimos minutos. Es una aura que ha logrado el grupo de jugadores con su gente", comentó el estratega originario de Cobán, Alta Verapaz.