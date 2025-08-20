Madre e hija capturadas tras hallazgo de restos humanos en zona 6 de Mixco

-

Los otros dos hijos de la detenida huyeron del lugar.

Ingrid Karina Morales Toscano, de 40 años, fue capturada tras el hallazgo de restos humanos dentro de una vivienda en la colonia El Milagro, zona 6 de Mixco, el martes 19 de agosto.

En el mismo operativo, una adolescente de 17 años, hija de la detenida, fue remitida al Juzgado de Niñez y Adolescencia en Conflicto con la Ley Penal.

Vecinos alertaron

Las diligencias se realizaron después de que vecinos alertaran sobre olores fétidos provenientes de una vivienda.

Con autorización judicial, investigadores y fiscales ingresaron al inmueble y localizaron dentro de una maleta el cuerpo de un hombre de 74 años identificado como Santiago Guzmán Godínez.

El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) confirmó a Soy502 que la causa de muerte de la víctima fue por trauma craneoencefálico.

De acuerdo con la investigación preliminar, la víctima era el propietario de la vivienda, quien habitaba en el primer nivel y en el segundo nivel residían los inquilinos, entre ellos la detenida y sus hijos, señalados de mantener vínculos con la pandilla Barrio 18.

Durante el procedimiento, otros dos hijos de Morales Toscano huyeron del lugar.

Las autoridades informaron que continúan los operativos para ubicarlos y establecer la participación de cada persona en el hecho.

Hallan más restos humanos

Los Bomberos Municipales de Mixco fueron alertados sobre el hallazgo de bolsas plásticas en cercanías al sector de la vivienda donde ocurrió el primer hallazgo.

Al inspeccionar, los socorristas confirmaron que se trataba de restos humanos.

Hasta el momento no ha sido posible confirmar la identidad de la víctima.

Los restos fueron trasladados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para el análisis correspondiente.

