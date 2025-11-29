Madre e hija salen expulsadas tras ser atropelladas, conductor huye

En estado delicado se encuentran Atilia de León, de 38 años y su hija Belinda López de León, de 6, quienes fueron atropelladas por un vehículo que continuó su marcha.
El accidente ocurrió en la Colonia San Miguel Arcángel, en jurisdicción de Pajapita, municipio del departamento de San Marcos, donde Bomberos Municipales Departamentales, se presentaron a cubrir la emergencia.
Los hechos
Las víctimas viajaban rumbo al mercado municipal a realizar compras, cuando fueron arrolladas y del impacto salieron expulsadas y cayeron al suelo.
Según los socorristas, la menor resultó con golpes en la cabeza, abdomen y tórax, y su madre está en estado aún más delicado.
Ambas quedaron internadas en el Hospital de Coatepeque
La Policía Nacional Civil (PNC) inició las investigaciones del caso, para capturar al responsable e indicó que este año al menos 10 motoristas han fallecido por hechos de tránsito y 125 han resultado heridos.