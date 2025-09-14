La madre e hijo que "escondían" municiones y celulares en zona 7

El hijo tenía antecedentes por ebriedad y escándalo.
La Policía Nacional Civil (PNC) reportó al captura de una madre y su hijo en zona 7.
Según las investigaciones, ambos son señalados de pertenecer a una clica de la Mara 18, con el rango de "paros" dentro de la estructura criminal.
Agentes identificaron a los capturados como Claudia "N", de 45 años, y Jeferson "N", de 24 años.
Durante la diligencia se incautó una pistola Glock, tres tolvas, 18 bolsas de marihuana, 27 municiones de diferente calibre, tres celulares y cinco radiotransmisores con sus respectivos cargadores.
El detenido tiene un antecedente policial por ebriedad y escándalo, el cual fue registrado en 2019.