La madre e hijo que "escondían" municiones y celulares en zona 7

  • Por Jessica González
14 de septiembre de 2025, 08:27
Ambos son señalados de pertenecer a una clica. (Foto: archivo/Soy502)

El hijo tenía antecedentes por ebriedad y escándalo.

La Policía Nacional Civil (PNC) reportó al captura de una madre y su hijo en zona 7.

Según las investigaciones, ambos son señalados de pertenecer a una clica de la Mara 18, con el rango de "paros" dentro de la estructura criminal.

Agentes identificaron a los capturados como Claudia "N", de 45 años, y Jeferson "N", de 24 años. 

(Foto: PNC)
Durante la diligencia se incautó una pistola Glock, tres tolvas, 18 bolsas de marihuana, 27 municiones de diferente calibre, tres celulares y cinco radiotransmisores con sus respectivos cargadores.

El detenido tiene un antecedente policial por ebriedad y escándalo, el cual fue registrado en 2019.

