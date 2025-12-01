Madre Luna: La marca guatemalteca que empodera artesanos y exporta cultura

-

Alda Escobar, la talentosa emprendedora guatemalteca detrás de Madre Luna, ha logrado un éxito rotundo al fusionar moda, sostenibilidad y tradición ancestral, llevando la artesanía guatemalteca moda al mercado global desde Estados Unidos.

LEE TAMBIÉN: Cómo acceder a la Estación del Emprendedor y potenciar tu marca

Madre Luna, fundada en 2017, se destaca por su modelo de comercio justo artesanos, promoviendo la independencia económica y empoderamiento de cooperativas locales. Escobar reitera que la perseverancia, la pasión y la resiliencia son la clave para transformar desafíos en oportunidades en el emprendimiento latino.





Alda Escobar luce una pieza hecha a mano por artesanos guatemaltecos. (Foto: Cortesía: Madre Luna)

Alda Escobar, fundadora de Madre Luna, ha convertido su visión en un proyecto internacional que fusiona moda, cultura y sostenibilidad.

Como emprendedora guatemalteca y latina, radicada en Estados Unidos, ha enfrentado múltiples desafíos que incluyen acceso a capital, barreras legales y educación financiera, sin embargo hoy por hoy asegura que la perseverancia y la pasión por lo que hace han sido la clave para alcanzar el éxito.





Cada pieza es un testimonio de identidad y resiliencia. (Foto: Cortesía: Madre Luna)

Madre Luna, es más que una empresa, es una organización dedicada a la creación de variedad de artículos hechos a mano, que van desde como bolsos, zapatos, alfombras, entre otros complementos, los cuales junto con artesanos guatemaltecos, que preservan técnicas ancestrales y combinan tradición con diseño moderno para llevar la riqueza cultural de Guatemala al mundo.

Perseverancia

En sus redes sociales Escobar comparte y reitera a quienes buscan emprender, nunca dejar de soñar, mantener la fe y resiliencia frente a los desafíos, trabajar con pasión e innovar constantemente, abrirse a colaborar.

"Atreverse siempre a soñar en grande, tener fe de que todo es posible con Dios, trabajar con pasión, innovar y nunca rendirse frente a los desafíos. Así podemos transformar nuestra vida, nuestra comunidad y dejar una huella que inspire a muchos otros".





Alda Escobar con accesorios artesanales de Madre Luna. (Foto: Cortesía: Madre Luna)

Su historia demuestra que la resiliencia, la visión y el esfuerzo constante pueden generar oportunidades y un impacto positivo en la comunidad.





Cada bolso refleja la riqueza cultural de Guatemala. (Foto: Cortesía: Madre Luna)

Para conocer más sobre Madre Luna y sus creaciones, visitar el sitio: www.madre-luna.com.

Oportunidades

Escobar fundó Madre Luna en 2017, con el objetivo de reconocer la importancia del patrimonio, la alta calidad y la artesanía guatemalteca.

"Quiero apoyar a los artesanos para que alcancen la independencia económica, ayudándoles a crear oportunidades sociales y económicas mediante alianzas comerciales que generan empleo y un modelo de comercio justo", asegura.





Artesanos guatemaltecos trabajan con telas tradicionales. (Foto: Cortesía: Madre Luna)

De esta manera colaboran con cooperativas y pequeños artesanos independientes para ayudarles a desarrollar sus negocios.

"Mi visión es empoderarlos, inspirar y conectar con la gente, convirtiéndome en una figura influyente y educadora, especialmente en lo que respecta a los derechos humanos y las causas que los impulsan".