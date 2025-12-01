Madre Luna: La marca guatemalteca que empodera artesanos y exporta cultura

Alda Escobar, la talentosa emprendedora guatemalteca detrás de Madre Luna, ha logrado un éxito rotundo al fusionar moda, sostenibilidad y tradición ancestral, llevando la artesanía guatemalteca moda al mercado global desde Estados Unidos.
Madre Luna, fundada en 2017, se destaca por su modelo de comercio justo artesanos, promoviendo la independencia económica y empoderamiento de cooperativas locales. Escobar reitera que la perseverancia, la pasión y la resiliencia son la clave para transformar desafíos en oportunidades en el emprendimiento latino.
Alda Escobar, fundadora de Madre Luna, ha convertido su visión en un proyecto internacional que fusiona moda, cultura y sostenibilidad.
Como emprendedora guatemalteca y latina, radicada en Estados Unidos, ha enfrentado múltiples desafíos que incluyen acceso a capital, barreras legales y educación financiera, sin embargo hoy por hoy asegura que la perseverancia y la pasión por lo que hace han sido la clave para alcanzar el éxito.
Madre Luna, es más que una empresa, es una organización dedicada a la creación de variedad de artículos hechos a mano, que van desde como bolsos, zapatos, alfombras, entre otros complementos, los cuales junto con artesanos guatemaltecos, que preservan técnicas ancestrales y combinan tradición con diseño moderno para llevar la riqueza cultural de Guatemala al mundo.
Perseverancia
En sus redes sociales Escobar comparte y reitera a quienes buscan emprender, nunca dejar de soñar, mantener la fe y resiliencia frente a los desafíos, trabajar con pasión e innovar constantemente, abrirse a colaborar.
"Atreverse siempre a soñar en grande, tener fe de que todo es posible con Dios, trabajar con pasión, innovar y nunca rendirse frente a los desafíos. Así podemos transformar nuestra vida, nuestra comunidad y dejar una huella que inspire a muchos otros".
Su historia demuestra que la resiliencia, la visión y el esfuerzo constante pueden generar oportunidades y un impacto positivo en la comunidad.
Para conocer más sobre Madre Luna y sus creaciones, visitar el sitio: www.madre-luna.com.
Oportunidades
Escobar fundó Madre Luna en 2017, con el objetivo de reconocer la importancia del patrimonio, la alta calidad y la artesanía guatemalteca.
"Quiero apoyar a los artesanos para que alcancen la independencia económica, ayudándoles a crear oportunidades sociales y económicas mediante alianzas comerciales que generan empleo y un modelo de comercio justo", asegura.
De esta manera colaboran con cooperativas y pequeños artesanos independientes para ayudarles a desarrollar sus negocios.
"Mi visión es empoderarlos, inspirar y conectar con la gente, convirtiéndome en una figura influyente y educadora, especialmente en lo que respecta a los derechos humanos y las causas que los impulsan".