Motorista soñaba con ser enfermero pero fue embestido por un conductor en zona 9

A Larkin Daniel le gustaba el deporte y dejó un par de zapatos de fútbol sin estrenar antes del accidente.

La madre de Larkin Daniel Morales, de 22 años, relató el estado de salud de su hijo luego de la amputación que sufrió tras ser arrollado varias veces en zona 9, el pasado 25 de septiembre.

Mónica Cuque indicó que Larkin Daniel tras la cirugía, se encuentra en observación y estable, según relató a Soy502

"El personal médico nos informó sobre la necesidad de amputarle la pierna", dijo Cuque. "No hay palabras que puedan expresar sobre cómo enfrentar esta situación. Siento impotencia y desesperación", agregó. Asimismo, señaló que su hijo estudiaba enfermería con la intención de ayudar a otras personas.

Por ahora Larkin Daniel se encuentra en observación y hasta el momento se desconoce el tiempo que permanecerá internado, según lo indicó la madre del joven.

Además, la madre de Larkin Daniel expresó que no ha recibido comunicación directa de la familia del conductor responsable, identificado como Carlos Ovidio Acevedo Navas, de 70 años, y que únicamente han tenido contacto a través de medios legales.

El señor Carlos Ovidio Acevedo Navas impactó varias veces contra Larkin Daniel hasta provocarle heridas por las cuales fue necesaria la amputación la pierna derecha del joven. (Foto: PNC)

Mónica Cuque expresó que, pese a la difícil situación que enfrenta su familia, continuará luchando por el bienestar de su hijo, Larkin Daniel. Señaló que no busca juzgar al señor Acevedo, responsable del accidente, sin embargo, le solicita que asuma su responsabilidad.

"Solo le diría al señor Acevedo que tome conciencia, principalmente y que se haga responsable de lo que ocurrió con mi hijo. Todos vamos a entregar cuentas algún día, aquí o en el cielo." expresó.

Además, la madre afirmó que su hijo necesita condiciones que le permitan alcanzar independencia y sobrellevar las secuelas del hecho. Asimismo, describió a Larkin Daniel como un joven con aspiraciones, virtudes y defectos, que veía en el trabajo una oportunidad para mejorar su vida.

En relación con el estado emocional de su hijo, explicó que actualmente se encuentra en un proceso de asimilación. Según relató, aunque se siente triste, también manifiesta fortaleza, la cual atribuyen a las oraciones recibidas y a la fe en Dios.

"Yo le pregunto, ¿qué sentís? y él me responde "triste, sí, pero fortalecido" indicó.

Por otro lado, la familia expresó agradecimiento por la vida de Larkin Daniel, aunque reconoció que atraviesan tristeza y consternación tras el accidente. Además, manifestaron que entregaron la situación a Dios, confiando en su voluntad en medio de la dificultad.

Justicia divina

Respecto al proceso legal, Mónica Cuque indicó que las autoridades continúan con la investigación. Aseguró que espera justicia y la busca en Dios, al tiempo que recalcó que nada ocurre fuera de su voluntad. Enfatizando que el proceso de recuperación de Larkin Daniel será largo y complicado.

"Se busca justicia... no sé de dónde pero la justicia vendrá. Yo la estoy buscando en Dios" reiteró.

El mensaje que la madre de Larkin Daniel pidió a la población fue la continuar con las oraciones por la salud y recuperación de su hijo. (Foto: Wilder López/Soy502)

La madre de Larkin Daniel trabaja como maestra de niños y su esposo a la construcción y mencionó que los gastos derivados del accidente representan una carga significativa. Sin embargo, confían en Dios que podrán salir adelante, pidiendo oración por salud y oportunidades laborales para ella y su familia.

El mensaje que la madre de Larkin Daniel pidió a la población fue la de continuar con las oraciones por la salud y recuperación de su hijo.

Finalmente, agradeció a los medios de comunicación por dar visibilidad al caso y apoyo en oración.

Recordar los primeros pasos

Jimena Cuque, tía de Larkin Daniel, relató un momento previo a la cirugía en el que el joven pidió a su madre que recordara sus primeros pasos: "Recordame como estoy ahorita porque mañana ya no me vas a ver con mi pierna, recordá los primeros pasos que yo di", expresó conmovida por la situación que está atravesando su hermana.

Además, sus familiares indicaron que el Joven no quería que le amputaran la pierna, porque entonces, ya no podría jugar fútbol.

Zapatos sin estrenar

Por otro lado, el padre del joven, Edgar Antonio Morales, enfatizó que como familia no buscan compensación económica sino justicia. Además, durante una conferencia de prensa recordó que Larkin Daniel era un joven que disfrutaba el deporte y que tenía un par de zapatos nuevos que aún no había estrenado antes del accidente.

"No sé qué hacer ahora, de momento se me ocurrió acudir a los medios de comunicación para informar y pedir justicia para que el culpable afronte las consecuencias", indicó el señor Morales. "Lo único que pedimos como familia es justicia, para que mañana no suceda con otras personas", agregó.

Además, Morales también expresó su incomprensión frente a la versión del conductor de que "se le atoró el pie" al momento del accidente.

La familia desmintió rumores difundidos en redes sociales sobre el vínculo de Larkin Daniel con actividades ilícitas. (Imagen: captura de pantalla)

El sueño de ser médico

La familia informó que Larkin Daniel trabajaba para financiar sus estudios en enfermería y que también aprobó el examen de ingreso en la Universidad de San Carlos, porque su anhelo era ser médico, sueño que se verá con obstáculos debido a su estado de salud, enfatizó la tía del joven.

Además, la familia desmintió rumores difundidos en redes sociales sobre el vínculo de Larkin Daniel con actividades ilícitas.

El accidente generó indignación tras la difusión de un video en el que se observa cómo el joven fue embestido varias veces en una calle transitada de zona 9.

Mientras tanto, el conductor implicado fue ligado a proceso por lesiones graves y se encuentra bajo arresto domiciliario, mientras el Ministerio Público (MP) continúa con la investigación.