Texas: Una madre murió de Covid-19 luego de dar a luz y no vacunarse por miedo a dañar a su bebé

Robin Zinsou, padre de la fallecida, dice que instó a su hija embarazada a recibir la vacuna Covid-19, pero ella temía que pudiera dañar a su bebé al nacer.

Paige Ruiz, de 32 años, dio positivo por Covid-19, cuando tenía nueve meses de embarazo, y murió en un hospital de Texas por complicaciones con el virus el 15 de agosto. Esto, pocos días después de que su segunda hija, Celeste, naciera por cesárea de emergencia.

"Fue mi peor miedo", dijo el padre de Paige a John Berman de CNN el martes pasado. Ruiz nunca pudo sostener a su nuevo bebé.

Dijo que su hija se abstuvo de vacunarse porque estaba preocupada por su bebé. "Ella pensó que no había suficiente información o datos para decir que podía vacunarse con confianza sin dañar al bebé", agregó Zinsou.

"Tan pronto como dio a luz a Celeste, se la llevaron rápidamente y cuando mi hija volvió (después de la cirugía), dijeron... que tenían que mantenerse separados debido al Covid", comentó. No obstante, pudieron organizar una conversación por video para que Ruiz pudiera ver a Celeste".

Paige Ruiz fue coordinadora de Resultados de Aprendizaje Estudiantil y Programas Federales en el Distrito Escolar Independiente de Joshua, en Texas, y había sido subdirectora de la escuela secundaria durante los últimos cuatro años, según un comunicado del distrito.

"Su dedicación y pasión por educar a los estudiantes siempre serán recordadas junto con su amabilidad hacia los demás", dijo el comunicado. Ruiz y su esposo, Daniel, también tienen una hija mayor llamada Joanna, según una campaña de GoFundMe creada por la familia. Zinsou le dijo a CNN que Celeste y Joanna están sanas y bien.