Asesinan a la madre de un pandillero cuando regresaba a su casa

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Presuntos familiares que llegaron a reclamar las pertenencias, terminaron capturados.

Una mujer murió luego que fue gravemente herida con arma de fuego cuando regresaba a su casa en San José Pinula.

Se trata de Silvia Consuelo Pochon Alvarez, de 50 años, quien fue interceptada por dos hombres que se conducían en un vehículo de dos ruedas y que intentaron arrebatarle la bolsa. Al no lograrlo, le dispararon aunque escaparon sin la bolsa debido a que vecinos salieron de sus domicilios y alertaron a las autoridades.

Los Bomberos Voluntarios llegaron a la 3a avenida y 7a calle de la zona 3 del municipio ya mencionado, donde localizaron a la víctima, luego de estabilizarla la trasladaron con custodia de un agente de la Policía Nacional Civil a la emergencia del Hospital San Juan de Dios, donde a los pocos minutos los médicos de turno indicaron que había fallecido.

Los socorristas trasladaron a la mujer al Hospital San Juan de Dios, donde minutos después perdió la vida. (Foto: Jorge Senté/Colaborador)

Dos personas llegaron al centro asistencial a reclamar la bolsa

Los agentes de la policía acordonaron la escena a la espera de los técnicos del Ministerio Público, para que pudieran embalar los indicios que ayudaran en la investigación.

Sin embargo, minutos antes de que llegara el MP, llegó Silvia Larios acompañada de Bryan Santos, ambos de 23 años, quienes indicaron a los agentes de que la persona herida era su familiar y que habían llegado a reclamar la bolsa que trasladaba la comida de la familia.

La bolsa habría sido pedida por dos jovenes que aseguraban ser familia de la víctima. (Foto: Jorge Senté/Colaborador)

Como parte de los protocolos, los agentes verificaron en el sistema de solvencias y encontraron que Larios, tenía dos órdenes de captura activas requerida por un juzgado de Jalapa y otra de Huehuetenango, ambas señalada de extorsión las que fueron emitidas el 6 de febrero y 10 de marzo de este año.

Mientras que a Santos le encontraron una orden de detención girada por un juzgado de la ciudad señalado de caso especial de estafa, ambos fueron trasladados a la Torre de Tribunales y presentados ante el juez de turno.

La supuesta familiar legó a la escena junto a un joven sin imaginar que revisarían solvencias y que terminarían capturados. (Foto: PNC)

Investigan el contenido de la bolsa y determinan que era madre de un pandillero

A la llegada del fiscal del Ministerio Público documentaron la escena, embalaron los casquillos y revisaron la bolsa, revelando por qué reclamaban el contenido de la misma.

Al revisar entre bolsas plásticas encontraron 87 bolsitas conteniendo marihuana, 19 blíster de 15 compartimientos cada uno conteniendo crack, 19 recipientes plásticos con cocaína, 9 mil 824 quetzales, que se presume son producto de la venta de droga y otros indicios que ayudaran en la investigación.

Jorge Aguilar Chinchilla, vocero de la PNC, agregó, "En el sistema de solvencias a la fallecida se le vincula como parte activa de la mara 18, incluso en noviembre del año pasado en la aldea San Luis Letrán, en un incidente armado fue asesinado su hijo. El incidente donde perdió la vida la mujer esta relacionado a la pugna que sostienen integrantes de las pandillas por la venta de droga", dijo el vocero.