Madres de jóvenes recluidos en "Gaviotas" aseguran que sus hijos son inocentes

  • Por Geber Osorio
25 de agosto de 2025, 18:21
Familiares se hacen presenten en Centro Juvenil "Gaviotas" para solicitar información de hijos retenidos. (Foto: Wilder López)

Familiares de los jóvenes privados de libertad en centro carcelario de la zona 13 piden información de sus hijos.

Tras el motín, algunos familiares, en su mayoría las madres de los jóvenes que se encuentran dentro del Centro Especializado de Reinserción (CER 1), más conocido como Centro Juvenil "Gaviotas" se presentaron al lugar. 

Las familiares indicaron estar preocupadas, por el bienestar de sus hijos. Además, indicaron que son inocentes de los delitos por los que fueron acusados y sentenciados. 

Algunas madres de los jóvenes retenidos en "CER I" se hicieron presentes solicitando información de sus hijos. (Foto: Wilder López/colaborador)
Una de las madres menciona que su hijo es inocente del delito que se le acusa y por el cual se encuentra en dicho centro. Por ello, solicita que se le dé un buen trato y le brinden información sobre su hijo.

Madre de uno de los jóvenes indica no creer en la justicia del país. (Foto: José Luis Pos/colaborador)
Rehenes son liberados

Tras varias horas, las tres personas que fueron retenidas ya han sido liberadas y retiradas del lugar, para posteriormente ser trasladadas a un centro asistencial. Esto tras haber sido golpeadas por los privados de libertad.

El motín fue protagonizado por 34 adultos vinculados a la Mara Salvatrucha, según confirmó la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia (SBS).

Agentes policiales se encuentran en el lugar resguardando la seguridad del centro. (Foto: Wilder López)
Heridos trasladados

Los Bomberos Municipales indicaron que los afectados fueron trasladados a centros hospitalarios y que se trata de cuatro hombres entre las edades de 25 a 35 años, quienes presentaban heridas en distintas partes del cuerpo.

Bomberos Municipales trasladaron a heridos tras sufrir golpes durante motín. (Foto: Wilder López/colaborador)
