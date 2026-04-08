La joven maestra que murió durante ataque armado en San Pedro Sacatepéquez

El cuerpo de la víctima tenía señales de violencia.
EN CONTEXTO: El ataque armado que dejó a cuatro fallecidos en San Pedro Sacatepéquez
Familiares de Sheyla Katina Ortíz Farelo reconocieron su cuerpo, el cual fue hallado en una hondonada.
Según las autoridades, Ortíz, quien era maestra en el sector, fue víctima del ataque armado registrado el pasado lunes en San Pedro Sacatepéquez.
Todo se inició cuando un grupo de "Salvatruchas" se dirigía a recoger el pago de una extorsión que exigían a un empresario, sin imaginar que ya eran esperados por patrulleros de San Pedro Sacatepéquez.
Los hombres al verse descubiertos empezaron a disparar, ocasionando heridas a peatones, y en su afán de escapar, asesinaron a Cristian Alexander Muñoz Cruz, de 24 años, a quien le robaron su moto.
Luego, en el kilómetro 20 se toparon con agentes de la PNC, a quienes dispararon dejando heridos a un oficial y un agente. Finalmente se internaron en un bosque y salieron por el kilómetro 16, donde fueron copados.
El cuerpo de Ortíz fue localizado la mañana siguiente con impactos de bala en una hondonada del kilómetro 28 de la ruta de Santo Domingo Xenacoj.
La Escuela Oficial Urbana Mixta, Jornada Vespertina, compartió una esquela.