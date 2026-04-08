El ataque armado que dejó a cuatro fallecidos en San Pedro Sacatepéquez

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Una de las víctimas era una maestra del sector.

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Dos supuestos mareros "Salvatruchas" muertos, así como una maestra y un motorista, más ocho heridos, entre ellos dos terroristas y dos agentes de la Policía Nacional Civil, (PNC), es el saldo de la balacera registrada al final de la tarde del pasado lunes en el kilómetro 20, ruta hacia dicho municipio.

Vecinos de este municipio que colinda con la zona 6 de Mixco, vivieron momentos de tensión cuando mareros se enfrentaron contra vecinos organizados y agentes de la PNC.

Una de las víctimas era una maestra identificada como Sheyla Katina Ortíz Farelo. (Foto: Bomberos Voluntarios)

Todo se inició cuando a eso de las cinco de la tarde, un grupo de "Salvatruchas" se dirigía a recoger lo que sería el pago de una extorsión que exigían a un empresario, sin imaginar que ya eran esperados por patrulleros de San Pedro Sacatepéquez.

Los mareros al verse descubiertos empezaron a disparar, ocasionando heridas a peatones, y en su afán de escapar, asesinaron a Cristian Alexander Muñoz Cruz, de 24 años, a quien le robaron su moto.

Luego, en el kilómetro 20 se toparon con agentes de la PNC, a quienes dispararon dejando heridos a un oficial y un agente. Luego se internaron en un bosque y salieron por el kilómetro 16, donde fueron copados.

Residentes del sector se vieron afectados por el cierre del paso. (Foto: Jorge Senté/Nuestro Diario)

En el cementerio de la aldea Vista Hermosa, fueron localizados los cuerpos de dos presuntos mareros, con señales de violencia y parcialmente calcinados, fueron trasladados a la morgue de la zona 3 en la capital, donde ayer no habían sido identificados.