Maestra de párvulos muerte durante un ataque armado en Mixco

La docente intentó bajarse del bus que estaba siendo asaltado, cuando fue alcanzada por una bala.
OTRAS NOTICIAS: Estos son los 5 departamentos que registran el mayor número de homicidios
Ana Cecilia Lima Yupe, de 24 años, murió durante un ataque armado registrado en Mixco.
La joven iba como pasajera de un bus extraurbano con destino a San Juan Sacatepéquez, cuando la unidad fue asaltada por varios sujetos.
Ante los nervios y el susto, Ana Cecilia intentó descender de la unidad, momento en el que fue alcanzada por un disparo.
El piloto condujo hasta la zona 4 de Mixco, frente a la Comisaría 16 de la Policía Nacional Civil (PNC), donde se confirmó su fallecimiento.
Lima laboraba en la Escuela Oficial de Párvulos No. 64, establecimiento que lamentó lo ocurrido y la despidió con una esquela.
También formaba parte del voluntariado Fábrica de Sonrisas Guatemala y en apenas tres semanas culminaría sus estudios de Licenciatura en Pedagogía.