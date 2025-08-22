Maestra resulta herida de gravedad en un asalto en Quiché

La maestra fue trasladada en estado crítico a un centro hospitalario.
Un asalto dentro de un microbús de transporte público en Quiché dejó como resultado a una pasajera herida con un disparo en el cráneo.
Los delincuentes despojaron de sus pertenencias a los ocupantes de la unidad y en el hecho resultó lesionada una maestra que viajaba junto a otros maestros.
Según el informe preliminar, al oponerse al asalto la maestra identificada como Leslie Ortiz, de 39 años, resultó herida de gravedad.
Cristian Quiñónez, vocero de los Bomberos Voluntarios, informó que Leslie presentaba una lesión en el cráneo, fue estabilizada en el sitio y posteriormente trasladada al área roja del Hospital Regional.
Vecinos de la zona solicitaron a las autoridades mayor seguridad en el transporte público y en las comunidades para evitar nuevos incidentes de violencia.
*Con información de Nuestro Diario