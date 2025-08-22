Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Maestra resulta herida de gravedad en un asalto en Quiché

  • Por Susana Manai
22 de agosto de 2025, 14:23
Según el informe preliminar al oponer al asalto la maestra recibió un impacto de bala en el cráneo. (Foto ilustrativa: istock)

Según el informe preliminar al oponer al asalto la maestra recibió un impacto de bala en el cráneo. (Foto ilustrativa: istock)

La maestra fue trasladada en estado crítico a un centro hospitalario. 

TE PUEDE INTERESAR: La mujer que intentó extorsionar con Q750 mil a su víctima en Quiché 

Un asalto dentro de un microbús de transporte público en Quiché dejó como resultado a una pasajera herida con un disparo en el cráneo.

Los delincuentes despojaron de sus pertenencias a los ocupantes de la unidad y en el hecho resultó lesionada una maestra que viajaba junto a otros maestros.

Según el informe preliminar, al oponerse al asalto la maestra identificada como Leslie Ortiz, de 39 años, resultó herida de gravedad. 

La maestra fue trasladada en estado crítico a un centro hospitalario. (Foto: Alfonso López/Nuestro Diario)
La maestra fue trasladada en estado crítico a un centro hospitalario. (Foto: Alfonso López/Nuestro Diario)

Cristian Quiñónez, vocero de los Bomberos Voluntarios, informó que Leslie presentaba una lesión en el cráneo, fue estabilizada en el sitio y posteriormente trasladada al área roja del Hospital Regional.

Vecinos de la zona solicitaron a las autoridades mayor seguridad en el transporte público y en las comunidades para evitar nuevos incidentes de violencia.

*Con información de Nuestro Diario

OTRAS NOTICIAS: Liberan a dos jaguarundis cinco meses después de ser rescatados (videos)

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar