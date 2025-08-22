La mujer que intentó extorsionar con Q750 mil a su víctima en Quiché

La mujer culpable deberá pagar una multa como reparación digna.
En enero de 2019, un comerciante de Santa María Nebaj, Quiché recibió una llamada telefónica en la que le exigían Q750 mil a cambio de no atentar contra su vida.
Ante la amenaza, decidió depositar Q7 mil en una cuenta bancaria.
Las investigaciones posteriores identificaron a Rosa C. como la responsable de recibir el dinero. El caso llegó a los tribunales, donde la Fiscalía presentó las pruebas que acreditaron su participación en el hecho.
Como resultado del proceso, Rosa, fue condenada a seis años de prisión inconmutables por el delito de extorsión.
Además, se le impuso el pago de Q8 mil 500 como reparación digna.