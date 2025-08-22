Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

La mujer que intentó extorsionar con Q750 mil a su víctima en Quiché

  • Por Susana Manai
22 de agosto de 2025, 07:29
Un comerciante recibió una llamada donde le exigían una suma grande de dinero bajo amenaza de muerte. (Foto ilustrativa: Pixabay)

Un comerciante recibió una llamada donde le exigían una suma grande de dinero bajo amenaza de muerte. (Foto ilustrativa: Pixabay)

La mujer culpable deberá pagar una multa como reparación digna. 

TE PUEDE INTERESAR: Pretendía denunciar a su pareja y fue capturada por extorsión

En enero de 2019, un comerciante de Santa María Nebaj, Quiché recibió una llamada telefónica en la que le exigían Q750 mil a cambio de no atentar contra su vida.

Ante la amenaza, decidió depositar Q7 mil en una cuenta bancaria. 

Bajo amenazas de muerte la víctima fue obligada a realizar un depósito bancario. (Foto ilustrativa: istock)
Bajo amenazas de muerte la víctima fue obligada a realizar un depósito bancario. (Foto ilustrativa: istock)

Las investigaciones posteriores identificaron a Rosa C. como la responsable de recibir el dinero. El caso llegó a los tribunales, donde la Fiscalía presentó las pruebas que acreditaron su participación en el hecho.

Como resultado del proceso, Rosa, fue condenada a seis años de prisión inconmutables por el delito de extorsión.

Además, se le impuso el pago de Q8 mil 500 como reparación digna.

LEE TAMBIÉN: Caso de niñas que cobraron extorsión: recibieron órdenes desde una prisión 

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar