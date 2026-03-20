El maestro que habría abusado de seis menores en París

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Además, el esposo de una maestra también fue detenido.

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La policía detuvo en las últimas dos semanas a tres hombres en París por distintos casos de supuestos abusos sexuales a doce niños en tres escuelas de la capital, informó este viernes una fuente cercana al caso.

En los últimos meses, la ciudad se vio sacudida por las sospechas de que varios monitores habrían agredido física o sexualmente a niños en guarderías.

El asunto acabó siendo un tema crucial en la campaña de las elecciones municipales de la capital, cuya segunda vuelta se celebra el próximo domingo.

El candidato socialista Emmanuel Grégoire, de 48 años, prometió "cambiar todo" para acabar con estas agresiones y confesó que, cuando era niño, él mismo fue víctima.

Por su parte, el candidato de centroderecha Pierre-Yves Bournazel, que aceptó fusionar su lista con la de la candidata conservadora Rachida Dati, le ha pedido que se comprometa a reformar el sistema de contratación de monitores escolares de la ciudad.

Un maestro fue detenido por ser sospechoso de haber agredido sexualmente a seis menores de entre tres y cuatro años, pero no fue presentado ante el juez por falta de pruebas, según la misma fuente.

Uno de los casos afecta a un monitor de una escuela que presuntamente agredió sexualmente a nueve niños de entre seis y nueve años, dijo la fuente que pidió el anonimato.

Por otro lado, las fuerzas de seguridad detuvieron al esposo de una maestra de un jardín de infancia al sospechar que habría agredido sexualmente a dos niños, de tres y cuatro años.

La policía también arrestó a un monitor de un colegio que presuntamente habría abusado de una niña de cinco años.

Con información de AFP