Maestro marimbista Froilán Rodas Jr. revela su diagnóstico de cáncer

El maestro Froilán Rodas Santizo Jr. de Marimba Chapinlandia compartió con sus seguidores que desde hace algún tiempo libra una batalla contra el cáncer.
El director del instrumento nacional compartió en sus redes cómo ha superado este momento y festejó ya que logró enfrentar la enfermedad y mejorar su salud, a pesar de haber sido desahuciado.
"Hoy que cumplo un año de haber sido diagnosticado con cáncer terminal, (y para los curiosos) en los pulmones, el hígado y el cerebro, con 4 meses de vida, para gloria de mi buen Dios, ¡aún Vivo!", celebró
El músico dijo que ha superado este difícil proceso gracias a su amor, Wendy Salazar de Rodas, quien le ha apoyado en este camino. "Agradezco a mi amada esposa por este año que nos ha tocado vivir, destacando su apoyo, su presencia y su amor. Lo hago porque me siento afortunado de tenerte a mi lado", dijo.
"Gracias por ser mi apoyo constante y mi mejor compañera, cada día a tu lado es una bendición, tu amor es mi refugio y tu sonrisa, mi sol. Gracias por estos maravillosos años juntos, con cada año que pasa, nuestro amor se hace más fuerte. Gracias por ser mi todo" recalcó.
Rodas cerró con unas poderosas palabras: "Estoy eternamente agradecido por ti y por todo lo que haces por nuestra familia, gracias por creer en mí incluso cuando mis dudas eran más fuertes".
Acerca de Froilán Rodas Santizo Jr.
Es director artístico de Marimba Chapinlandia, hijo del fundador y creador de la agrupación (1954), Froilán Rodas Santizo, originario de Tecpán, Chimaltenango. Tomó la dirección de la marimba en 2004.