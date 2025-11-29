Versión Impresa
Maestro marimbista Froilán Rodas Jr. revela su diagnóstico de cáncer

  • Por Selene Mejía
29 de noviembre de 2025, 13:26
Froilán Rodas compartió con sus seguidores la situación que atraviesa. (Foto: Facebook)

El maestro Froilán Rodas Santizo Jr. de Marimba Chapinlandia compartió con sus seguidores que desde hace algún tiempo libra una batalla contra el cáncer. 

El director del instrumento nacional compartió en sus redes cómo ha superado este momento y festejó ya que logró enfrentar la enfermedad y mejorar su salud, a pesar de haber sido desahuciado.

froilán rodas, marimba chapinlandia diagnóstico cáncer 2
Foto: Oficial.

"Hoy que cumplo un año de haber sido diagnosticado con cáncer terminal, (y para los curiosos) en los pulmones, el hígado y el cerebro, con 4 meses de vida, para gloria de mi buen Dios, ¡aún Vivo!", celebró

froilán rodas, marimba chapinlandia diagnóstico cáncer 4
Foto: Facebook.

El músico dijo que ha superado este difícil proceso gracias a su amor, Wendy Salazar de Rodas, quien le ha apoyado en este camino. "Agradezco a mi amada esposa por este año que nos ha tocado vivir, destacando su apoyo, su presencia y su amor. Lo hago porque me siento afortunado de tenerte a mi lado", dijo.

froilán rodas, marimba chapinlandia diagnóstico cáncer 1
Foto: Facebook.

"Gracias por ser mi apoyo constante y mi mejor compañera, cada día a tu lado es una bendición, tu amor es mi refugio y tu sonrisa, mi sol. Gracias por estos maravillosos años juntos, con cada año que pasa, nuestro amor se hace más fuerte. Gracias por ser mi todo" recalcó. 

Rodas cerró con unas poderosas palabras: "Estoy eternamente agradecido por ti y por todo lo que haces por nuestra familia, gracias por creer en mí incluso cuando mis dudas eran más fuertes".

froilán rodas, marimba chapinlandia diagnóstico cáncer 5
Foto: Facebook.

Acerca de Froilán Rodas Santizo Jr.

Es director artístico de Marimba Chapinlandia, hijo del fundador y creador de la agrupación (1954), Froilán Rodas Santizo, originario de Tecpán, Chimaltenango. Tomó la dirección de la marimba en 2004.

