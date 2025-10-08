MAGA fortalece la educación y nutrición en occidente con huertos escolares

-

La creación de huertos escolares fortalecen la educación en más de 140 escuelas en Quetzaltenango, Sololá y Huehuetenango.

Con la idea de impulsar la creación y fortalecimiento de huertos escolares, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) promueve una iniciativa en distintos centros educativos de Quetzaltenango, Sololá y Huehuetenango, beneficiando recientemente a 145 establecimientos con la entrega de herramientas y capacitaciones.

Un huerto escolar es un espacio destinado al cultivo de hortalizas, frutas y hierbas, donde los estudiantes aprenden de forma práctica sobre el proceso de siembra, el cuidado del suelo y el crecimiento de los alimentos.

Los alumnos debe aprender a sembrar, cultivar y aprovechar la tierra. (Foto: Erick Colop/Colaborador)

Más allá de producir alimentos, estos espacios funcionan como aulas vivas, donde se refuerzan valores como la responsabilidad, el trabajo en equipo y la conciencia ambiental.

Entre sus principales beneficios se encuentra la mejora de la alimentación escolar, ya que los productos cultivados se consumen dentro de los mismos establecimientos, aportando alimentos frescos y nutritivos a la dieta de los estudiantes.

Se busca que en las escuelas los niños aprendan a cultivar sus propios productos. (Foto: Erick Colop/Colaborador)

Además, sirven como herramienta educativa para enseñar sobre la importancia de una dieta balanceada y el uso responsable de los recursos naturales.

El proyecto, que lleva cerca de cuatro años en ejecución, incluye la entrega de insumos como azadones y la capacitación a docentes y estudiantes para el correcto manejo de las parcelas.

Los estudiantes deben conocer a cerca del manejo de suelos. (Foto: Erick Colop/Colaborador)

Según personeros del MAGA, estas acciones fortalecen el vínculo entre la comunidad educativa y el sector agrícola, generando beneficios a corto y largo plazo tanto para la salud como para la economía familiar.

Con los huertos escolares, se busca sembrar no solo semillas en la tierra, sino también hábitos saludables, conocimientos prácticos y un compromiso con la sostenibilidad, preparando a las nuevas generaciones para enfrentar los retos alimentarios y ambientales del futuro.