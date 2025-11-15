Versión Impresa
MAGA refuerza acciones de vigilancia y prevención contra el Gusano Barrenador

  • Por Carlos Álvarez
15 de noviembre de 2025, 17:34
Autoridades gubernamentales intensificaron la vigilancia para evitar casos de gusano barrenador. (Foto: Archivo / Soy502)

Equipos técnicos brindan asistencia a las personas para controlar cualquier caso detectado.

El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) intensificó esta semana sus acciones de prevención y respuesta ante posibles casos de Gusano Barrenador.

Según el MAGA esta plaga que puede afectar a cualquier animal de sangre caliente que presente una herida o lesión sin atención oportuna.

La institución recordó que esta enfermedad no es exclusiva de bovinos y que su detección temprana es clave para evitar daños graves en la producción pecuaria y en la salud animal en general.

La información divulgada por el Ministerio precisa que el gusano barrenador representa un riesgo para animales domésticos y de granja, por lo que se recomienda atender inmediatamente cualquier herida abierta para prevenir infestaciones.

El MAGA busca evitar la propagación de casos de gusano barrenador. (Foto: Archivo / Soy502)

Equipos técnicos de la cartera de Agricultura siguen con el trabajo de campo para brindar asistencia y orientar a los productores sobre medidas de control.

El MAGA explicó que la vigilancia epidemiológica es actualmente una de las prioridades de la Dirección de Sanidad Animal (DSA), encargada de monitorear y registrar casos sospechosos.

Como parte de esta estrategia, la institución recordó a la población que puede reportar en tiempo real cualquier caso sospechoso a través de la aplicación móvil de la DSA o mediante el número de WhatsApp 3570-7727, enviando fotografías, videos y la ubicación exacta.

La cartera reiteró que el adecuado manejo de heridas, la revisión constante del ganado y la notificación inmediata permiten fortalecer la respuesta nacional frente a esta plaga, cuyos efectos pueden ser severos si no se detecta a tiempo.

Además, invitó a productores y propietarios de animales a descargar su aplicación oficial en el sitio web institucional: https://maga.gob.gt/aplicacion-dsa/

El Ministerio aseguró que continuará con las campañas informativas y el acompañamiento técnico para mantener protegida la ganadería y reducir el riesgo sanitario en todo el territorio nacional.

