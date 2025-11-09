La magia de la Navidad invade la ciudad de Guatemala

Este fin de semana se posicionó como el preferido de varios sitios comerciales para inaugurar la época navideña.
A partir del segundo fin de semana de noviembre, los guatemaltecos ya sienten la magia y el ambiente navideño.
La Municipalidad de Guatemala dio inicio con los recorridos del desfile navideño que llegará a distintas zonas de la ciudad con un recorrido especial por noche.
Sin embargo, hubo otros lugares en los que la navidad sorprendió a toda la familia.
Ciudad Cayalá realizó el encendido de su gran árbol navideño, acto que estuvo precedido de varias actividades para el entretenimiento familiar.
Otros sitios que también se unieron a esta festividad fueron los centros comerciales Majadas Once, Pradera Vistares en la zona 12, Portales en zona 18, Oakland Place en zona 10.
El centro comercial Plaza Atanasio Tzul también tuvo su propia festividad con un cierre que estuvo marcado por un show de fuegos artificiales.
Para el 15 de noviembre se llevará a cabo el encendido del Árbol Gallo en la plaza Obelisco en la zona 10, mientras que el domingo 16 de noviembre se tiene previsto el primer desfile navideño de la marca B&B que saldrá desde San Miguel Petapa, llegará a la zona 13 y 2 de la ciudad.