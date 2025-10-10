Magistrado de la CC denuncia más amenazas de muerte en su contra

-

El magistrado suplente de la Corte de Constitucionalidad, Rony López, envió una carta al ministro de Gobernación, para advertir de nuevas amenazas de muerte en su contra.

Te interesa: María Fernanda Bonilla se niega a ir a juicio por asesinato

Según una carta enviada a las autoridades del Ministerio de Gobernación, el magistrado suplente de la CC, Rony López, es víctima de nuevas amenazas.

De acuerdo con el documento enviado al titular de Gobernación, Francisco Jiménez, López asegura que el 9 de octubre por la mañana, un usuario de X, publicó un mensaje de amenaza. "Decidieron un destino muy feo para el magistrado Rony López Contreras, en el cual habrá flores y café", se lee en la supuesta amenaza.

"Con lo anterior, se revive lo expuesto en la denuncia realizada a ese despacho el 10 de enero de 2024, donde se hace constar la ordenanza de asesinarse por parte del crimen organizado, por ser un magistrado de la actual Corte de Constitucionalidad que no se alinea", denunció López.

Ante lo anterior, el magistrado pidió al ministro un mejor resguardo de su persona y su familia. "Se hace necesario una actuación gubernamental pronta para resguardar mi vida y la de mi familia", se lee.

Además, cuestiona el actuar del Ministerio Público ante las denuncias presentadas. "Es de lamentar la inoperancia de la institución que tiene la obligación legal de investigar y procesar este tipo de delincuencia organizada. Esto último lo expongo por experiencia personal, derivado que tuve que acudir a un órgano jurisdiccional para oponerme a una desestimación ilegal", agregó.

Esta es la carta que el magistrado suplente de la CC, Rony López, envió al ministro de Gobernación. (Foto: Cortesía)

La amenaza

La publicación a la que hace referencia el magistrado está en X, en la misma se lee:

"¡Atención, alerta, hubo una reunión en Cobán con los de las 4 letras de México y todos sus socios que Trump declaró terroristas en donde decidieron un destino muy feo para el Magistrado Rony López Contreras en el cual habrá flores y café, también se reunieron todos los de las 3 letras del Norte en la Libertad Petén para regalarle un viaje en avión privado para ir a visitar y ser compañero de habitación de todos los que comercian talcos, se le recomienda que a las 4 letras le quite una y les ayude a aumentar su conocimiento a los de las 3 letras cooperandoles para que su estadía por allá en el norte sea no tan larga; es mejor ir de dónde vienen los vientos del norte y respirar, que ver crecer la grama desde abajo! No es broma".

Esta es la publicación a la que hace referencia el magistrado suplente de la CC, Rony López. (Foto: captura de pantalla)

Esta es la segunda vez que el magistrado López denuncia amenazas de muerte en su contra. La primera vez fue en enero de 2024, en donde incluso pidió al MP investigar la cuenta de X, denominada "Yes Master".

Soy502 intentó comunicarse con el magistrado López para conocer su postura, pero hasta el cierre de la nota no respondió.