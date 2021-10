Mala traducción cambió el sentido original a "El juego del calamar", según tiktoker

Youngmi Mayer habla coreano con fluidez y tras analizar algunas escenas de la serie "El juego del calamar" se dio cuenta que perdió el sentido original en la traducción al inglés.

Según la tiktoker, el programa más exitoso de Netflix no preservó el verdadero sentido en cada diálogo debido a la mala traducción al inglés.

La tiktoker se quejó de la mala traducción de "El juego del calamar". (Foto: Tik Tok)

Mayer asegura que no se respetaron las líneas que remarcan el motivo de cada personaje en la historia.

Debido a su molestia analizó para sus seguidores 10 minutos de la serie, para comparar lo que trataba de explicar y la respuesta se hizo viral.

Hay que destacar que en una conversación, por simples palabras que se interpretan mal o se eliminan, cambia todo el sentido de la historia, aunque esté acompañada de gestos e imágenes, transforma las intensiones y emociones que los creadores quieren que el espectador experimente.

Según afirmó, el personaje Han Mi-nyeo, interpretado por Kim Joo-Ryoung, perdió mucho valor en la traducción al inglés y esto no permite conocer quién es ella realmente.

Cuando ella enfrenta a uno de los personajes de traje rojo los subtítulos en inglés dicen: “Vete”, cuando ella en realidad dice “¿Qué estás mirando?”.

En otra escena (fundamental por lo que representa), Han pide que alguien juegue con ella, en inglés lo traducen como “No soy un genio, pero igual lo lograré”, por esto pasa desapercibida, el sentido y la traducción es completamente incorrecta.

En realidad dice: “Soy muy inteligente, solo que nunca tuve la oportunidad de estudiar”, esto hace referencia las personas astutas que carecen de medios económicos, un perfil que resalta mucho en la televisión coreana en las historias.

"Te pierdes todo lo que los escritores quieren que sepas de ella, es eso... Parece algo pequeño, pero todo el propósito del personaje de estar en el show se pierde", agregó.

La joven destacó otro diálogo que cambia por completo de sentido: la conversación entre Oh Il-nam y Seong Gi-hun sobre su amistad.

"Falta una línea ahí que prácticamente es el punto de todo el episodio".

En inglés dicen: “Compartimos todo”, pero en realidad es: “No hay propiedad entre tú y yo”, otra cuestión que desecha el sentido del capítulo.

"Hay una gran diferencia con la ideología que el escritor está tratando de transmitirte".

"El juego del calamar" retrata a un grupo de personas con problemas económicos que son reclutados por misteriosos personajes. Son invitados a participar en una serie de retos y el ganador será acreedor de una cantidad importante de dinero, lo que lo sacaría de su problema. Los participantes descubren que no se trata de ganar o perder, sino de ganar o morir.

Así lo explica: