Principales carreteras del país: Se transita entre agujeros y falta de señalización

Las rutas más transitadas son carreteras llenas de baches, hundimientos, accidentes y falta de señalización.

Las carreteras Centroamericanas (CA-9 Sur) y (CA-9 Norte) son importantes para la economía del país porque conectan a Guatemala con México, sin embargo, ambas rutas tienen baches y falta de señalización, lo que según vecinos ha generado hechos de tránsito.

En Escuintla, los tramos más afectados son el de antigua Palín-Escuintla, por socavamientos e inundaciones, debido a las lluvias.

Mientras que la Autopista, desde que pasó a manos del Estado no se le ha dado mantenimiento, al no renovarse la concesión.

En varios tramos de Escuintla ya no hay asfalto, este es el ingreso al municipio de guanagazapa. (Foto: Jorge Morales / Colaborador)

Asimismo, en la ruta que conduce de Escuintla a Taxisco, Santa Rosa, está en malas condiciones con agujeros.

En Retalhuleu, entre los kilómetros 189 y 180 de la ruta Cito Zarco, en el municipio de San Felipe, persisten los hundimientos.

En su momento, el entonces ministro de Comunicaciones Miguel Ángel Díaz, señaló que parte de los atrasos en la recuperación de la red vial ha sido la falta de presupuesto. "Solicitamos Q260 millones, pero solo nos aprobaron Q6 millones", refirió.

Por el lado norte, en la ruta al Atlántico, o carretera Jacobo Árbenz, tiene una extensión de 300 kilómetros, por lo que es una de las vías importantes para dinamizar el comercio.