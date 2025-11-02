Manchester City castiga al Bournemouth con un doblete de Haaland

El Manchester City se colocó provisionalmente segundo en la clasificación de la Premier League tras una victoria 3-1 sobre el equipo que ocupaba esa posición, el Bournemouth, este domingo en la jornada 10 del campeonato inglés.
OTRAS NOTICIAS: El Barcelona se impone al Elche y se mantiene segundo en la Liga española
El noruego Erling Haaland fue la figura del partido, con un doblete (minutos 17 y 33), en ambos casos con aceleraciones fulgurantes y dos brillantes asistencias del francés Rayan Cherki.
Entre medias, el Bournemouth había igualado momentáneamente por medio del estadounidense Tyler Adams (33), mientras que Nico O'Reilly puso el tercero y definitivo en el 60.
Esta victoria permite al Manchester City recuperarse anímicamente de la decepción que supuso su caída 1-0 del pasado fin de semana en el terreno del Aston Villa, en la que fue su primera derrota desde el mes de agosto.
Los Citizens logran mantenerse a seis puntos del líder Arsenal, que el sábado habían vencido 1-2 en el campo del Burnley y que siguen siendo los grandes dominadores de este inicio de temporada en Inglaterra.
El Bournemouth, una de las revelaciones de la temporada, cae del segundo al cuarto puesto, ahora un punto por detrás de su rival de este domingo y a siete unidades del liderato.
El City no tiene asegurado acabar segundo esta jornada, ya que el lunes se disputará el último partido y allí jugará el Sunderland, que tiene dos puntos menos que los Sky Blues y que se convertirá en el nuevo segundo clasificado si gana en casa al Everton.