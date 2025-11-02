Versión Impresa
El Barcelona se impone al Elche y se mantiene segundo en la Liga española

02 de noviembre de 2025, 13:42
Marcus Rashford se encargó de firmar el 3-1 para el Barcelona contra el Elche. (Foto: AFP)

El Barcelona le mantiene el rastro al líder de la Liga Española, el Real Madrid, después de vencer este domingo en el estadio Olímpico Lluís Companys 3-1 al Elche, en el marco de la jornada 11.

A pesar de la derrota, el conjunto ilicitano nunca fue menos y le alcanzó para disputarle la posesión al elenco azulgrana, que continúa segundo en la clasificación, a 5 puntos de la cima.

Lamine Yamal y Ferran Torres adelantaron a los locales en los primeros once minutos tras aprovechar dos errores defensivos del conjunto visitante y Rafa Mir recortó distancias antes del descanso.

Rashford, a la hora de juego, hizo el tercero para el Barsa, que vio cómo el Elche lo intentó todo hasta el final para ponerle algo más de emoción al choque. 

