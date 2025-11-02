El Barcelona se impone al Elche y se mantiene segundo en la Liga española

El Barcelona le mantiene el rastro al líder de la Liga Española, el Real Madrid, después de vencer este domingo en el estadio Olímpico Lluís Companys 3-1 al Elche, en el marco de la jornada 11.
A pesar de la derrota, el conjunto ilicitano nunca fue menos y le alcanzó para disputarle la posesión al elenco azulgrana, que continúa segundo en la clasificación, a 5 puntos de la cima.
Lamine Yamal y Ferran Torres adelantaron a los locales en los primeros once minutos tras aprovechar dos errores defensivos del conjunto visitante y Rafa Mir recortó distancias antes del descanso.
Rashford, a la hora de juego, hizo el tercero para el Barsa, que vio cómo el Elche lo intentó todo hasta el final para ponerle algo más de emoción al choque.