"Mandragora Bizarra" el festival que une poesía, música y arte experimental

El proyecto artístico-cultural Mandrágora Bizarra es la continuación iniciada en los 90, de la integración de expresiones culturales como música, literatura y performance, conócelo y asiste.

El festival iniciado hace dos décadas busca mostrar a las nuevas generaciones la riqueza en estas disciplinas yendo más allá de un concierto tradicional, para consolidarse como un evento músico cultural anual.

"Más que un evento, Mandrágora Bizarra es un manifiesto vivo de experimentación y encuentro cultural, donde lo popular se entrelaza con lo poético para dar forma a una experiencia única en la región".

El músico guatemalteco Alexis Cerezo y el escritor Simón Pedroza comentaron acerca de la intensión de esta reunión a Soy502.

"Todo es espontáneo, la iniciativa se trabaja con Orujo e Introácido (dos agrupaciones musicales experimentales) juntos, decidimos unir el conjunto de estilos que proporcionan otros matices, cada banda tiene un detalle particular, hay canción, hay verso, y en otros casos solo voces, se trata de una fusión alucinante, ecléctica, literaria y sonora, que se sale de lo establecido", expresa Pedroza.

Participantes

Foto: Oficial.

Orujo

Es una banda argentino-guatemalteca nacida en Buenos Aires, Argentina, fusiona post punk, tango y rock en una propuesta original y vibrante. Una "sopa de ritmos" que entrelaza tradición y modernidad. Está integrada por Santiago Bottiroli en la guitarra y Alexis Cerezo en la batería, con la participación especial de Mario Flores, bajista del reconocido grupo guatemalteco La Tona.

Foto: introAcido.

introAcido

Banda guatemalteca formada a inicios del siglo XXI. Su sonido experimental cuenta con una profunda influencia del post-rock y música minimalista. Su enfoque se centra en la transmisión de ideas y sensaciones a través de la música. Sus letras, abordan la falta de esperanza sin caer en el menosprecio o la negatividad.

Su disco "Espacio", busca generar un sentido de espacio, escaso hoy en día, su material llamado "Vacío", mantiene un estilo fuerte y atmosférico. Ha participado en proyectos de musicalización de audiolibros, adema´s de explorar la música generada por aplicaciones virtuales.

Mandragora bizarra.

R.C.P.

Es un proyecto experimental integrado por el poeta y músicos Simón Pedroza, Quique Rodríguez y Alexis Cerezo, su propuesta combina post rock, minimalismo y poesía en un diálogo sonoro y literario.

Su música se caracteriza por un ritmo contundente que contrasta con letras reflexivas, donde se abordan tanto la cotidianidad como problemáticas sociales de gran vigencia. El nombre del proyecto surge de la unión de las iniciales de los apellidos de sus integrantes: Rodríguez, Cerezo y Pedroza. Con esta fusión, R.C.P. busca expandir los límites del género musical, ofreciendo una experiencia artística que es a la vez intensa y profundamente introspectiva.

Foto: Oficial.

Cuándo se celebra Mandragora Bizarra

El evento se llevará a cabo el sábado 27 de septiembre de 2025 a partir de las 8:00 p. m. en KASA KAPIKÚA, ubicada en la 8 avenida 13-49 zona 1.

Valor de la entrada

Tiene un precio de Q40.00.

Cuál es el resultado de este evento

"Queremos ir un poco más allá de la banda de rock, nos introducimos en otros géneros artísticos, en este caso la palabra y el performance, esa es la premisa, una propuesta cultural que integra el rock, es llevar a la banda a un nivel más alto, tratar de trascender llevando como resultado a algo delirante, ya lo hemos hecho en la Tona, sin embargo queremos más grande y que se convierta en un evento que se pueda hacer más veces, 2, 3, o llevarlo a una propuesta más interesante", contó Alexis.