El gran reto de las comunidades: ¿Cómo detener la acumulación de desechos?

El manejo inadecuado de desechos sólidos genera graves problemas de contaminación ambiental, afectando el suelo, agua y aire. Especialistas, como César Masella, ingeniero y experto en la materia, subrayan que la clave para mitigar este desafío y prolongar la vida útil de los rellenos sanitarios es la correcta valorización de materiales reciclables.

El manejo inadecuado de los desechos sólidos sigue siendo uno de los principales retos ambientales en las comunidades, ya que la acumulación de basura sin tratamiento adecuado genera contaminación del suelo, del agua y del aire, además de atraer plagas y malos olores.

La falta de una cultura de separación y reciclaje provoca que toneladas de residuos terminen en vertederos o en espacios naturales, afectando la salud pública y el equilibrio ecológico.

Especialistas en gestión ambiental destacan que una de las claves para mitigar este problema es la valorización de los materiales reciclables, es decir, darles un nuevo uso o reincorporarlos a los procesos productivos.

César Masella, ingeniero agrónomo y experto en manejo de desechos sólidos, con experiencia en vertederos como el de AMSA, El Choconal y el Relleno Sanitario de Panajachel, indica que para el correcto manejo de los desechos reciclables se debe hacer una valorización del material como cartón, plástico, entre otros.

"A disposición final se van los desechos que no son recuperables; estos deben ser enterrados y compactados para evitar olores", afirma el experto.

La correcta clasificación desde los hogares y centros de trabajo facilita la reutilización de materiales que aún pueden tener valor económico o ambiental. Además, reduce el volumen de basura que llega a los vertederos y prolonga la vida útil de los rellenos sanitarios.

Implementar programas de educación ambiental, instalar puntos de reciclaje y fomentar la recolección diferenciada son acciones esenciales para promover hábitos responsables.

El impacto positivo de estas medidas se refleja en comunidades más limpias y en la disminución de gases contaminantes producidos por la descomposición de residuos.

267 basureros clandestinos hay en toda Guatemala, según Masella

Adoptar prácticas sostenibles no solo protege el entorno, sino que también contribuye a la economía circular, generando oportunidades de empleo en el reciclaje y el manejo de materiales recuperables.

Con pequeños cambios en la rutina diaria, como separar la basura en casa, reutilizar envases o evitar el uso excesivo de plásticos, cada persona puede ser parte de la solución frente a un problema que afecta a todos.

A detalle

El vertedero de la AMSA, vital para la basura de la Ciudad de Guatemala y 34 municipios aledaños, ha estado en el centro de la polémica. El predio, que opera desde 1999, sufrió un gran incendio que expuso la urgente necesidad de cerrar técnicamente el sitio y crear nuevas soluciones de gestión.

A nivel nacional, el manejo de desechos se rige por el Acuerdo Gubernativo No. 164-2021, que establece la clasificación obligatoria de residuos en primaria y secundaria para promover el reciclaje. Esta normativa busca formalizar la valorización de materiales, siendo un gran reto para municipios.

El reto de la separación en origen es monumental. La Municipalidad de Guatemala, por ejemplo, ha aprobado su Plan Municipal para la Gestión Integral de Residuos (PIRDES) en 2024, buscando implementar la clasificación. La falta de cultura y capacidad local frena la aplicación de estas medidas.