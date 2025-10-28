Tortugario La Blanca protege tortugas marinas en Jutiapa

-

Con el apoyo de la comunidad, el Tortugario La Blanca en Jutiapa ayuda a preservar especies de tortugas amenazadas.

En la aldea La Blanca, en Moyuta, Jutiapa, desde hace tres años funciona el tortugario que lleva el mismo nombre de la comunidad, en donde tienen el cuidado y preservación de esta especie marina, y cuando nacen las pequeñas parlamitas, son ingresadas de vuelta al mar. Actualmente, las ingresan cada dos días.





En Moyuta, Jutiapa, el Tortugario La Blanca libera cientos de tortugas marinas cada semana para proteger y conservar la especie. (Foto: Catalina Jarquín/Colaboradora)

José Ángel Salguero, quien es el cuidador del tortugario, explica que luego de sembrar los huesos, los mismos nacerán 45 días después y las crías serán devueltas al mar en un espacio de unas dos horas para que puedan sobrevivir.

"En cada nido serán colocadas cinco docenas de huesos; los mismos son recolectamos durante la noche o los compramos con donaciones que recibimos de quienes amablemente apadrinan una tortuguita para su liberación al mar", mencionó.





El Tortugario La Blanca cuida huevos y libera tortugas golfina, parlama y cabezona, fortaleciendo la conservación marina en Guatemala. (Foto: Catalina Jarquín/Colaboradora)

Asimismo, es importante recomendar a quienes se dedican al comercio de huevos de parlama, que se acerquen a efectuar la donación correspondiente, ya que de esta forma la especie sigue incrementando y no se corre el riesgo de que se extinga.

"En nuestras playas, las especies que se liberan son golfina, parlama negra y cabezona, y en ocasiones hay otras especies que no son muy comunes", manifestó Salguero.





La Blanca: esperanza para las tortugas del Pacífico. (Foto: Catalina Jarquín/Colaboradora)

En una semana, el Tortugario de Aldea La Blanca ha liberado más de quinientas parlamitas, y durante un cierre de playa en la noche se logró recoger varios cientos de huevos junto a entidades interesadas en la preservación animal y vegetal para asegurar la conservación de la misma.





Cuidan y liberan tortugas en el tortugario La Blanca. (Foto: Catalina Jarquín/Colaboradora)

Asimismo, las autoridades mencionaron que de septiembre a diciembre es la época de desove, que es el acto de reproducción de los peces o especies acuáticas, cuando se vierten en el ambiente los huevos y espermatozoides.

